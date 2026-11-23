La rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko continue d’alimenter les prises de position dans l’espace politique sénégalais. Dans une contribution intitulée « Exclure le Kiiraayen Diomaye de Pastef. Pourquoi ? », Birame Waltako Ndiaye critique la démarche de PASTEF à l’égard du président de la République et remet en question les motivations de ses dirigeants.

L’auteur estime que les campagnes de dénigrement, les appels adressés à Bassirou Diomaye Faye et le rejet des lois de finances n’ont pas modifié la posture du chef de l’État. Il considère que l’éventuelle exclusion du président et de ses proches de PASTEF serait une décision sans effet concret sur la situation politique actuelle.

Pour étayer son argumentaire, Birame Waltako Ndiaye recourt à plusieurs références médicales et psychologiques, notamment le trouble oppositionnel avec provocation et le réflexe de Pavlov. Ces comparaisons sont mobilisées comme des métaphores pour dénoncer ce qu’il présente comme une incapacité de PASTEF à obtenir une réaction politique de Bassirou Diomaye Faye. Il estime également que les mécanismes qui avaient fonctionné sous le régime de Macky Sall ne produisent plus les mêmes effets sous l’actuel président.

L’auteur porte ensuite ses critiques sur les députés de PASTEF à l’Assemblée nationale. Il leur reproche d’avoir, selon lui, abandonné leurs engagements initiaux au profit des intérêts personnels et des ambitions politiques de leur mentor. Il rappelle à ce propos les déclarations faites par Ousmane Sonko et ses camarades durant la campagne des législatives, lorsqu’ils défendaient l’idée qu’une Assemblée nationale devait accompagner le président de la République dans un régime présidentiel.

Dans sa contribution, Birame Waltako Ndiaye oppose ainsi la loyauté envers une personnalité politique à la fidélité aux aspirations des Sénégalais. À ses yeux, les députés de PASTEF auraient privilégié les intérêts de leur leader au détriment des engagements pris devant les électeurs.

Il relève également une évolution dans le discours du parti. Selon lui, les critiques adressées à Bassirou Diomaye Faye ne reposent plus principalement sur le souverainisme ou l’affirmation culturelle face à l’establishment. Elles portent désormais sur les fonds politiques et la situation économique du pays. L’auteur y voit une contradiction, estimant que PASTEF ne peut se présenter comme extérieur aux difficultés actuelles après avoir participé à la gouvernance durant les deux dernières années.

En conclusion, Birame Waltako Ndiaye accuse le parti de chercher à se dégager de sa responsabilité dans le bilan de la gouvernance post-Macky Sall. Il appelle à ne pas occulter son implication dans les décisions prises durant cette période, notamment en matière de nominations, de gestion gouvernementale et d’orientation politique.