Les députés de la XVe législature sont convoqués en séance plénière ce mercredi 25 novembre 2026, à partir de 15 heures, à l’Assemblée nationale.
Selon la convocation signée le lundi 23 novembre à Dakar par le président de l’institution, Ousmane Sonko, les parlementaires examineront une proposition de résolution portant sur le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026.
Ce texte concerne la mise en vigueur du projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026, précédemment rejeté par l’Assemblée nationale.
L’ordre du jour prévoit également l’examen des responsabilités résultant de l’exécution de ce décret.
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