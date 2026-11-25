Dans une contribution consacrée à la situation des finances publiques sénégalaises, Mamadou Diallo Poulo Dierry revient sur les écarts relevés dans l’évaluation de la dette publique, interroge le rôle du FMI et défend la nécessité d’une gouvernance fondée sur la transparence, la redevabilité et la souveraineté économique.

La question de la dette publique et de la transparence dans la gestion des finances de l’État continue d’alimenter le débat au Sénégal. Dans une contribution intitulée « Dette publique, FMI et souveraineté : pourquoi la transparence est-elle devenue une faute politique ? », Mamadou Diallo Poulo Dierry estime que l’état des lieux des comptes publics hérités du précédent régime relève d’une exigence républicaine et d’une responsabilité envers les citoyens.

Selon l’auteur, tout nouveau gouvernement a le devoir de connaître la situation réelle des finances publiques dont il hérite. C’est dans cette perspective qu’il situe la communication du Premier ministre Ousmane Sonko à la suite de l’audit des finances publiques portant sur la période 2019-2023. Celui-ci avait notamment évoqué des anomalies importantes concernant l’endettement de l’État et l’existence d’une dette non déclarée, communément appelée « dette cachée ».

Mamadou Diallo Poulo Dierry tient toutefois à distinguer les anomalies comptables des éventuelles infractions pénales. Il rappelle qu’une dette non retracée dans les documents officiels ne constitue pas, à elle seule, la preuve d’un détournement de deniers publics, la responsabilité pénale devant être établie au terme d’une procédure reposant sur des éléments de preuve.

Pour illustrer l’ampleur des écarts constatés, il s’appuie sur les chiffres relatifs à la dette de l’administration centrale à fin 2023. Celle-ci était évaluée à 13 772,9 milliards de FCFA dans le rapport annuel sur l’endettement public, tandis que la Cour des comptes, après ses travaux de reconstitution, l’a établie à 18 558,91 milliards de FCFA. La différence arithmétique entre ces deux montants atteint 4 786,01 milliards de FCFA. L’auteur précise également que la Cour retient une base de comparaison de 13 854,25 milliards de FCFA dans ses tableaux de reconstitution.

À ses yeux, ces écarts ne relèvent pas d’une simple divergence de présentation. Ils appellent des explications, l’établissement des responsabilités et la mise en œuvre de mesures correctives.

Le rôle du FMI également questionné

Au-delà des responsabilités des autorités sénégalaises, Mamadou Diallo Poulo Dierry estime que le rôle du Fonds monétaire international (FMI) dans le suivi des finances publiques mérite un examen approfondi. Il rappelle que le Sénégal entretenait des relations de coopération avec cette institution dans le cadre de programmes économiques assortis d’engagements et de mécanismes de surveillance.

L’auteur s’interroge ainsi sur la manière dont des écarts d’une telle ampleur ont pu échapper aux dispositifs de suivi et de contrôle du FMI. Il considère que l’institution avait notamment pour mission de veiller à la cohérence des données économiques communiquées, de suivre les engagements pris dans le cadre des programmes et d’évaluer régulièrement la situation budgétaire et financière du pays.

Il précise cependant que cette interrogation ne vise pas à exonérer les autorités sénégalaises de leurs responsabilités. Elle entend plutôt rappeler que les mécanismes de surveillance financière internationale ne sont pas infaillibles. À ce propos, il évoque la reconnaissance par le FMI, à la suite de sa mission de mars 2025, de l’ampleur des révisions de la dette et du déficit, ainsi que de l’existence de graves lacunes dans les mécanismes de contrôle.

Pour Mamadou Diallo Poulo Dierry, le peuple sénégalais est en droit d’obtenir des réponses de l’ensemble des acteurs concernés, y compris ceux qui participaient au dispositif de surveillance financière du pays.

Ousmane Sonko face à la responsabilité gouvernementale

Dans sa contribution, l’auteur revient également sur les critiques adressées au Premier ministre Ousmane Sonko après la révélation de la situation des finances publiques. Il s’interroge sur les reproches formulés à son encontre et pose la question de savoir si la publication d’une situation financière préoccupante ne relève pas, au contraire, d’une démarche de transparence.

Il estime que la vérité sur l’état des finances publiques peut entraîner des turbulences économiques, fragiliser la confiance des partenaires et imposer des sacrifices à la population. Mais, selon lui, ces difficultés ne sauraient justifier le silence sur la situation réelle du pays.

Mamadou Diallo Poulo Dierry rappelle néanmoins que la transparence ne dispense pas le gouvernement actuel de ses propres obligations. Celui-ci doit, selon lui, produire des résultats, maîtriser les dépenses publiques, protéger les populations les plus vulnérables et proposer une trajectoire économique crédible.

Pour illustrer sa réflexion sur les épreuves que traverse le pays, il cite une phrase attribuée à l’ancien président Abdou Diouf : « Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est le chemin. » L’auteur appelle ainsi à accepter les efforts nécessaires à la reconstruction de l’économie, sans renoncer à la souveraineté, à l’honneur et à la dignité du pays.

Une nouvelle dynamique démocratique depuis mars 2024

La contribution aborde également les évolutions institutionnelles intervenues depuis mars 2024. Mamadou Diallo Poulo Dierry y défend une conception de la démocratie fondée sur l’exercice effectif des prérogatives de chaque institution.

Il considère que l’exécutif, le législatif et le judiciaire doivent pleinement jouer leurs rôles respectifs pour garantir l’équilibre républicain. À ses yeux, le président Bassirou Diomaye Faye doit incarner une autorité républicaine qui ne se transforme pas en domination sur les autres institutions.

L’auteur insiste particulièrement sur la nécessité d’une Assemblée nationale qui ne soit pas une simple chambre d’enregistrement des décisions de l’exécutif. Il cite les interventions d’Abdou Mbow, d’Aïssata Tall Sall, de Mbaye Dione, de Thierno Alassane Sall et de Tafsir Thioye, entre autres parlementaires, comme des illustrations du débat contradictoire au sein de l’institution.

Il estime que la démocratie parlementaire repose sur une majorité chargée de gouverner, une opposition qui interpelle et des députés libres d’exercer leur mandat.

Concernant la justice, Mamadou Diallo Poulo Dierry rappelle les critiques et controverses qui ont longtemps entouré son indépendance et son impartialité. Il plaide pour une institution capable de juger chaque citoyen selon les mêmes principes de droit, indépendamment de son appartenance politique ou de sa proximité avec le pouvoir. Pour lui, l’indépendance de la magistrature doit se démontrer dans les décisions, les procédures et le respect des libertés individuelles.

La souveraineté économique comme priorité

Sur le terrain économique, l’auteur estime que les difficultés financières, les contraintes budgétaires, les relations avec le FMI et les exigences de redressement doivent conduire le Sénégal à repenser son modèle de développement.

Il soutient que la souveraineté économique ne peut se limiter aux discours. Elle doit notamment reposer sur la mobilisation des ressources nationales, la valorisation des richesses du pays, la transformation locale des matières premières et la consolidation d’un secteur privé national capable de créer des emplois et de la valeur ajoutée.

Dans cette perspective, il appelle l’État à jouer pleinement son rôle d’accompagnateur, de régulateur et de partenaire du développement des entreprises nationales. La refondation économique devrait, selon lui, s’appuyer sur une collaboration entre les institutions publiques, les investisseurs nationaux, les entrepreneurs et les forces vives de la nation.

Mamadou Diallo Poulo Dierry estime également que le Sénégal ne pourra construire sa souveraineté économique en s’opposant systématiquement à ses partenaires internationaux. Il considère que le pays doit plutôt développer les capacités nécessaires pour négocier avec eux d’égal à égal.

Pour une responsabilité collective

En conclusion, l’auteur appelle à ne pas faire de la dette publique un instrument de règlement de comptes politiques. Il invite plutôt à en faire le point de départ d’un examen approfondi de la gouvernance économique et des pratiques institutionnelles, afin de rechercher la vérité, d’établir les responsabilités et de corriger les dysfonctionnements.

S’adressant au président Bassirou Diomaye Faye, il estime que sa responsabilité historique consiste à transformer cette période difficile en une occasion de refondation du pays. Pour lui, le Sénégal a besoin non seulement d’un changement de dirigeants, mais aussi d’une transformation durable des pratiques, des méthodes et des mentalités.

« La transparence ne doit jamais être une faute. La vérité ne doit jamais être une menace. Et la souveraineté ne doit jamais être un slogan », conclut Mamadou Diallo Poulo Dierry, qui appelle les Sénégalais à la résilience et à la construction d’un pays économiquement souverain, institutionnellement fort et démocratiquement exemplaire.