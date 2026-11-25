Les tensions entre les camps du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko se sont une nouvelle fois invitées dans les débats à l’Assemblée nationale. Lors de la séance plénière consacrée à l’examen de la résolution relative à l’exécution du décret portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, la députée Félicité Mbougane Sarr a vivement critiqué le camp du chef du gouvernement.

L’élue affirme que certains acteurs politiques n’ont jamais souhaité la réussite du président de la République. « La vérité, c’est qu’ils n’ont jamais voulu que Diomaye Faye réussisse. C’est ma conviction », a-t-elle lancé devant ses collègues.

Pour illustrer son accusation, la députée a employé des termes particulièrement sévères. Selon elle, Bassirou Diomaye Faye aurait été placé dans une sorte de phase expérimentale, comme un « cobaye » ou un « rat de laboratoire », avant d’être laissé seul face aux difficultés. « Ce qu’ils voulaient, c’était d’en faire un cobaye, un rat de laboratoire, de le mettre en phase de test. Mais cela a échoué ; c’est peine perdue », a-t-elle affirmé.

Félicité Mbougane Sarr a également dénoncé ce qu’elle considère comme un refus de certains responsables de contribuer à la résolution des difficultés du pays parce qu’ils ne détiennent pas les commandes. Reprenant la métaphore de la pirogue, elle leur reproche de laisser le navire sombrer au motif qu’ils n’en sont pas les capitaines.

La députée est aussi revenue sur le rejet de la loi de finances rectificative. Elle a contesté les critiques selon lesquelles le président de la République n’aurait enregistré aucune réalisation depuis son arrivée au pouvoir. À ce sujet, elle affirme que plusieurs projets et réalisations figuraient dans le texte budgétaire rejeté par les députés.

« Dans la LFR, il y avait des réalisations qu’on y avait inscrites. Vous les avez rejetées et jetées », a-t-elle reproché aux parlementaires.

L’élue a par ailleurs évoqué les menaces de poursuites pour haute trahison, ainsi que les tensions autour de l’administration. Elle estime que les situations d’insubordination et les confrontations politiques contribuent aux difficultés actuelles.

Enfin, Félicité Mbougane Sarr s’est opposée à l’idée d’organiser des élections anticipées dans l’immédiat. Elle a appelé à ne pas précipiter les échéances électorales et a laissé au chef de l’État le temps de conduire son action. « Vous voulez des élections tout de suite, vous mettez le désordre. Le président prendra le temps, tout le temps qu’il faudra, inch Allah », a-t-elle conclu.