Crise dans la pêche au Sénégal…le Forum Civil s’implique

Le Forum civil demande et l’audit et la publication des licences de pêche délivrées depuis 2018 : Après la passe d’armes entre le ministère de la pêche et le Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche au Sénégal (GAIPES) dirigé par Saer Seck, c’est au tour du Forum civil de mettre son nez dans ce qui est appelée l’affaire des licences de pêche. L’organisation dirigée par Birahim Seck demande non seulement l’audit mais aussi la publication de la liste des licences délivrées depuis 2018