Crise dans les hôpitaux…une coalition propose des solutions

La Coalition pour la Santé et l’Action Sociale (COSAS) propose des solutions sur la crise dans les hôpitaux

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’actualité sanitaire nationale est dominée par des questions à forte connotation éthique comme le mauvais accueil et la gestion désastreuse des urgences dans la plupart de nos hôpitaux révélés au grand public par la récente circulaire ministérielle. Il y a aussi la vive polémique autour de supposées malversations dans l’acquisition de kits de dialyse pour les insuffisants rénaux.

Pour aider le système à faire face à ces nouveaux défis, la COSAS préconise de renforcer la base matérielle (ressources humaines, matérielles et financières), mais aussi et surtout les fondements éthiques de l’action sanitaire.

L’éthique a pour objectif d’adopter, de manière réfléchie et argumentée, des valeurs considérées comme préférables compte tenu de la dynamique de la société.

L’éthique médicale est un projet au service du patient, mettant en avant les principes que sont la bienfaisance, la non-malfaisance (ne pas nuire), l’autonomie, la dignité, la justice. Ce projet couvre tout le champ relationnel de la médecine (soins, politiques de santé, recherche, formation …) et est un questionnement dynamique associant soignants, patients, sociologues, anthropologues, religieux.

L’éthique est malheureusement peu ou pas enseignée dans les écoles de formation de soignants et on assiste de plus en plus à des dérives provenant des professionnels de santé ou d’administrateurs des structures sanitaires oubliant que le projet de soins doit rester au service de l’humain et non du mercantilisme et de la rentabilité à tout prix.

Le soignant doit rester au service du patient et de la société et doit allier à ses compétences techniques, une humanité indissociable du projet de soin et qui permet de s’ouvrir à la souffrance de l’autre, en faisant preuve d’empathie et d’aménité. Il est donc important d’inculquer aux soignants et à tous les acteurs du système de santé une démarche éthique à travers la création d’espaces de veille éthique impliquant les Ordres, le Ministère de la Santé, les universités, les associations de soignants, les Juristes, socio-anthropologues, communicateurs et patients.

La Coalition Nationale pour la Santé et l’Action sociale (COSAS), organise, dans le cadre des préparatifs de sa deuxième Assemblée Générale, le mercredi 15 janvier 2020, à 15H, à la salle Paul Corréa de la Polyclinique de Médina, une conférence sur « L’ÉHIQUE MÉDICALE ET LA RELATION DE SOINS »

Le conférencier, Pr Abdoul Kane, est le président de la Coalition pour la Santé et l’Action Sociale (COSAS). Il s’intéresse beaucoup aux questions éthiques en santé et a déjà publié deux ouvrages sur cette thématique.