Crise de la justice…Me Doudou Ndoye intervient

Me Doudou Ndoye se veut médiateur de la crise qui secoue la justice. L’ancien ministre de la justice offre ses services.

Le secteur de la Justice est secoué par le bras de fer entre le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) Souleymane Téliko et le ministre de la Justice Me Malick Sall. Alors que le premier cité doit faire face au Conseil de discipline du Csm, Me Doudou Ndoye joue aux pompiers. Sur les ondes de la «Rfm», il se dit apte à jouer la médiation compte tenu de son âge et de son expérience.

