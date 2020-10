Un an que la militante de Sonko a été assassinée

Cela fait aujourd’hui un an que Mariama Sagna de Pastef a été assassinée.

Ousmane Sonko et ses militants n’oublient pas la date du 06 octobre qui leur rappelle un mauvais souvenir. La responsable de Pastef de Keur Massar Mariama Sagna a été assassinée chez elle après un meeting par deux charretiers qui devaient lui ramener ses chaises. Le leader de Pastef soutient que la date du 06 octobre 2018 leur rappelle cruellement la disparition tragique de Mariama Sagna. Il souligne que cette «martyre inspire et guide quotidiennement notre lutte».

Son assassinat raconté par son oncle

«Elle était seule dans sa maison, son mari était absent. Mariama avait pris ses fauteuils pour l’organisation de l’événement (le meeting de Sonko) et c’est au retour qu’elle a trouvée que sa chambre était saccagée. On a l’impression que le ou les assassins cherchaient de l’argent dans sa chambre parce qu’ils ont fouillé partout. Sa voisine est entrée dans sa maison , et à sa grande surprise elle a retrouvé le corps sans vie de Mariama», raconte l’oncle qui renseigne qu’elle a été étranglée jusqu’à ce que mort s’ensuive.