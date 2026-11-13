Crise économique, FMI et émigration clandestine : la CUR appelle à un sursaut national

Alors que Dakar accueille les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, la formation politique CUR – Ligueyal Euleuk, dirigée par Nicole Gakou, interpelle les autorités sur la situation de la jeunesse sénégalaise. Dans un communiqué publié le 12 novembre 2026, les Centristes Unis pour la République dénoncent le contraste entre la célébration de la jeunesse africaine à Dakar et les drames liés à l’émigration clandestine, notamment le naufrage survenu au large de Lompoul.

La formation politique exprime sa profonde compassion aux familles des victimes de cette tragédie maritime, dont le bilan est porté à 44 morts, selon les chiffres rapportés par Senego après la découverte de cinq nouveaux corps. Elle présente ses condoléances aux proches des disparus et estime que derrière ces chiffres se trouvent des vies, des familles endeuillées et des projets brisés.

Pour la CUR – Ligueyal Euleuk, ce drame pose une question fondamentale : comment célébrer la jeunesse africaine alors qu’une partie de la jeunesse sénégalaise continue de risquer sa vie en mer à la recherche de meilleures conditions d’existence ?

Dans son communiqué, le mouvement évoque les fortes tensions économiques, financières et institutionnelles que traverse le Sénégal. Il rappelle que le projet d’un Sénégal nouveau, fondé sur la rupture, la justice, la souveraineté et la prospérité, avait suscité d’importantes attentes, particulièrement auprès des jeunes.

Toutefois, les difficultés économiques, les incertitudes sur l’avenir et les blocages institutionnels alimentent, selon la formation politique, un sentiment de désillusion au sein d’une partie de la jeunesse.

La CUR cite notamment les tensions autour des lois de finances initiales et rectificatives ainsi que les incertitudes entourant les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). Elle estime que ces difficultés soulèvent des interrogations sur la trajectoire économique et financière du pays.

Abordant les discussions avec le FMI, les Centristes Unis pour la République appellent à une approche fondée sur la responsabilité, la transparence et une vision nationale. Le mouvement estime que le Sénégal doit préserver sa souveraineté, restaurer sa crédibilité financière, maîtriser son endettement et assurer une gestion rigoureuse des ressources publiques.

Toutefois, il met en garde contre les conséquences sociales des éventuelles mesures d’ajustement budgétaire. Selon la CUR, les arbitrages financiers doivent être évalués en fonction de leurs répercussions sur l’emploi, l’éducation, la formation, la santé, l’entrepreneuriat et les investissements productifs.

« La jeunesse ne doit pas être la variable d’ajustement des déséquilibres économiques », soutient le mouvement, qui considère que la réussite d’un programme économique doit également se mesurer à sa capacité à créer des emplois décents, soutenir les entreprises et améliorer les conditions de vie des populations.

Face à cette situation, la CUR – Ligueyal Euleuk invite les responsables politiques et institutionnels à dépasser les confrontations partisanes pour privilégier l’intérêt supérieur de la Nation. Elle plaide notamment pour le fonctionnement régulier des institutions, la transparence dans la gestion des finances publiques et un dialogue démocratique de qualité.

Le mouvement appelle également à faire de la jeunesse une priorité effective des politiques publiques. À ses yeux, les JOJ Dakar 2026 ne doivent pas se limiter à une vitrine internationale, mais servir de point de départ à un engagement concret en faveur de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de l’inclusion territoriale.

« La jeunesse sénégalaise ne demande pas seulement à être célébrée. Elle demande à être écoutée, respectée, formée, employée et accompagnée », souligne le communiqué. La formation politique réaffirme sa solidarité envers les familles des victimes du naufrage de Lompoul et appelle à une mobilisation nationale contre les drames de la migration irrégulière.

« Dakar célèbre la jeunesse africaine. Le Sénégal doit désormais réconcilier sa jeunesse avec son avenir », conclut la CUR – Ligueyal Euleuk, qui estime que l’avenir du pays ne peut être construit sans sa jeunesse.