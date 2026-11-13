Émigration clandestine, crise économique et tensions politiques : Kadialy Gassama dénonce la désillusion de la jeunesse sénégalaise

La situation de la jeunesse sénégalaise et les difficultés économiques du pays préoccupent Kadialy Gassama. Dans une tribune intitulée « La désillusion de la jeunesse sénégalaise : les promesses électorales de Pastef à l’épreuve des faits », l’économiste et membre du Parti socialiste critique le bilan du régime Pastef et alerte sur les conséquences du manque de perspectives pour les jeunes.

Selon Kadialy Gassama, de plus en plus de jeunes Sénégalais envisagent de quitter leur pays, faute d’opportunités économiques et de perspectives professionnelles crédibles. Il estime que cette situation traduit une profonde déception à l’égard des pouvoirs publics, accusés de ne pas avoir concrétisé les engagements pris durant la campagne électorale.

Cette absence de perspectives pousserait une partie de la jeunesse à prendre des risques considérables à travers l’émigration clandestine. L’expression « Barcelone ou la mort » illustre, selon lui, l’ampleur du désespoir qui gagne certains jeunes confrontés à l’incertitude de leur avenir.

L’économiste évoque également les difficultés économiques du Sénégal, qu’il attribue à six dégradations consécutives de l’économie sous le régime Pastef, selon son analyse. Il déplore, dans le même temps, les tensions institutionnelles entre l’Exécutif et le Législatif, estimant que cette confrontation risque de fragiliser davantage l’environnement des affaires et de compromettre la mobilisation des financements auprès des partenaires internationaux.

Pour Kadialy Gassama, le phénomène de l’émigration clandestine ne peut être dissocié des difficultés économiques, sociales et institutionnelles que traverse le pays. Il y voit un révélateur du malaise d’une partie de la jeunesse sénégalaise, qui ne trouve plus suffisamment de raisons d’espérer un avenir meilleur dans son propre pays.

Face à cette situation, il appelle les autorités à dépasser les querelles politiques pour se recentrer sur les priorités nationales et apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations, particulièrement celles des jeunes. « Il se fait tard… », conclut-il dans sa tribune.