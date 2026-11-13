Rejet du projet de budget : Djirèye Clotilde Coly défend les choix budgétaires de son département

Au lendemain du rejet en commission du projet de budget 2027 du ministère de la Jeunesse et des Sports à l’Assemblée nationale, la ministre Djirèye Clotilde Coly est montée au créneau pour apporter des éclaircissements sur les orientations budgétaires de son département. Dans une déclaration adressée aux citoyens, particulièrement aux jeunes, elle a détaillé les principales allocations et expliqué les raisons de la baisse globale de 9 % annoncée pour l’exercice 2027.

Selon la ministre, le budget du segment Jeunesse connaît une augmentation de 266 %, passant de 2,6 milliards à 9,7 milliards de FCFA. Cette hausse doit notamment permettre de financer un programme structuré d’accompagnement à l’entrepreneuriat, en collaboration avec les démembrements de l’État et les partenaires du ministère.

Elle prévoit également le renforcement des moyens du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal dans les différentes localités, ainsi que la relance des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Djirèye Clotilde Coly affirme avoir trouvé ces structures à l’arrêt et entend les remettre en activité pour offrir aux jeunes des espaces de travail, d’apprentissage et d’expression dans chaque département.

Le segment Pilotage bénéficie également d’une augmentation de 27 %. Cette progression vise, selon la ministre, à moderniser l’administration de son département afin de proposer des services plus accessibles, plus rapides et plus efficaces aux jeunes et aux acteurs sportifs.

Sur le volet sportif, la ministre met l’accent sur la territorialisation des investissements. Les priorités annoncées concernent l’accélération du développement des infrastructures sportives de proximité, la relance des chantiers de stades régionaux à l’arrêt et la dynamisation du sport scolaire et universitaire à travers l’Union des associations sportives scolaires et universitaires (UASSU).

Djirèye Clotilde Coly estime que les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) ont démontré le potentiel du sport en matière de création d’emplois. Elle entend ainsi prolonger cette dynamique en mettant davantage l’accent sur les infrastructures et les initiatives sportives dans les territoires.

Concernant la diminution de 9 % du budget global du ministère entre 2026 et 2027, la ministre l’explique principalement par la baisse des crédits consacrés au département Sport. Ceux-ci passent de 30,8 milliards à 18,6 milliards de FCFA, soit une diminution de 40 %.

Selon ses explications, cette baisse s’explique par l’achèvement des investissements exceptionnels engagés dans le cadre de l’organisation des JOJ Dakar 2026. Elle soutient que, contrairement à cette évolution dans le secteur sportif, les crédits destinés à la jeunesse et à la modernisation des services administratifs connaissent une hausse significative.

Pour la ministre, le rejet du projet de budget risque de compromettre la mise en œuvre de ces orientations, notamment en matière d’accès des jeunes au financement, de développement des infrastructures sportives de proximité et de modernisation du service public.

« Lorsque le Sénégal se met au travail, les résultats sont là ! Nous l’avons vu. Nous y arriverons ensemble », a conclu Djirèye Clotilde Coly.