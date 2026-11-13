Déthié Faye appelle à une décrispation urgente de l’espace public

Le président de la CDR/Fonk sa kaddu, Déthié Faye, plaide pour une décrispation de l’espace public et une relance du dialogue entre les acteurs politiques. Dans une déclaration, il déplore le retard dans la mise en œuvre des conclusions des dialogues nationaux organisés en 2024 et 2025, respectivement consacrés à la justice et au système politique.

Selon lui, les conclusions de ces concertations peinent toujours à se traduire en actes concrets. Il rappelle que les participants avaient notamment recommandé la mise en place d’un comité de suivi chargé de définir, de manière consensuelle et inclusive, les modalités d’application des accords conclus.

Toutefois, le président de la CDR/Fonk sa kaddu relève que le chef de l’État a plutôt institué un comité technique chargé de préparer les projets de textes législatifs et réglementaires issus des consensus. Il déplore également que les travaux de cette structure aient été soumis à la validation du seul parti Pastef, au lieu d’être discutés avec l’ensemble des acteurs politiques concernés.

Pour Déthié Faye, cette démarche s’écarte de l’esprit d’inclusivité et de consensus qui avait guidé les concertations nationales. Le responsable politique souligne par ailleurs que les avant-projets de loi publiés par la Présidence de la République n’ont toujours pas été transmis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption.

Il estime que cette situation, conjuguée à la confrontation actuelle entre l’Exécutif et le Législatif, fait peser un risque sur le processus de révision du Code électoral. Le Sénégal pourrait ainsi aborder les prochaines élections territoriales et législatives sans que cette révision ait été effectuée.

Une telle éventualité, prévient-il, pourrait être source de contentieux électoral et constituerait une rupture avec la tradition de concertation politique instaurée depuis l’adoption du Code électoral consensuel de 1992.

Déthié Faye rappelle que la réputation démocratique du Sénégal s’est notamment construite sur sa capacité à dépasser les divergences politiques grâce au dialogue, au compromis et au respect des règles républicaines. Il appelle ainsi à préserver cette tradition face aux rivalités partisanes et aux ambitions personnelles. « Le dialogue précède et prépare les compétitions électorales », souligne-t-il.

Le président de la CDR/Fonk sa kaddu invite enfin à un sursaut collectif et à une véritable convergence des forces vives autour des valeurs de la République.