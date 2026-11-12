JOJ Dakar 2026 : KIRAAY Kaffrine salue une « fierté nationale » et plaide pour des retombées dans les régions

La coordination départementale de KIRAAY de Kaffrine a exprimé sa satisfaction à l’égard de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans une deuxième résolution rendue publique mercredi 11 novembre 2026, à l’occasion de son point de presse, la structure politique salue la portée historique de cet événement pour le Sénégal et l’Afrique. Elle appelle toutefois à une meilleure répartition des retombées des Jeux au bénéfice de toutes les régions du pays.

Pour KIRAAY Kaffrine, l’accueil des JOJ par le Sénégal constitue un moment historique, puisqu’il s’agit de la première fois que l’Afrique organise cette compétition. La coordination estime que cet événement confirme la capacité du continent à accueillir des manifestations sportives de dimension internationale et à prendre pleinement sa place dans le mouvement olympique mondial.

La structure salue également l’image du Sénégal présentée au reste du monde depuis le lancement des Jeux. Elle met en avant l’hospitalité du pays, son dynamisme, son savoir-faire organisationnel ainsi que son attachement aux valeurs de paix, de solidarité, de fraternité et de dépassement de soi.

La qualité de l’organisation, le déroulement des compétitions, la mobilisation des différents acteurs et l’engagement de la jeunesse sénégalaise sont autant d’éléments que la coordination considère comme le résultat des efforts consentis par l’État et ses partenaires.

Au-delà de la compétition sportive, KIRAAY Kaffrine considère les JOJ Dakar 2026 comme une occasion de renforcer le rayonnement diplomatique et culturel du Sénégal, de promouvoir les talents de la jeunesse africaine et de démontrer les capacités humaines, techniques et organisationnelles du continent.

La coordination estime que les Jeux doivent également être considérés comme un investissement pour l’avenir. Elle cite notamment les infrastructures réalisées, les compétences développées, l’expérience acquise dans l’organisation de grands événements et la dynamique du volontariat parmi les acquis à valoriser au-delà de la compétition.

Dans cette perspective, elle plaide pour que les retombées des JOJ bénéficient à toutes les régions du Sénégal, y compris les départements de l’intérieur. Elle préconise une politique de démocratisation de la pratique sportive, de détection des talents et de développement des infrastructures sportives de proximité.

La coordination départementale invite également les jeunes de Kaffrine à s’approprier cet événement et à s’intéresser davantage aux différentes disciplines sportives. Elle présente le sport comme un levier d’éducation, de citoyenneté, de cohésion sociale et d’épanouissement personnel.

Dans sa résolution, KIRAAY Kaffrine adresse ses félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au gouvernement conduit par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, pour leur engagement dans la réussite de cette manifestation internationale.

La coordination salue également le travail du comité d’organisation des JOJ, des autorités sportives, des collectivités territoriales, des forces de défense et de sécurité, des volontaires et de l’ensemble des personnels mobilisés. Elle met particulièrement en avant la contribution de la jeunesse sénégalaise au rayonnement du pays auprès des délégations et des visiteurs.

Elle encourage par ailleurs les athlètes sénégalais et africains à poursuivre leurs efforts et à défendre les couleurs de leurs pays dans un esprit de fair-play, de fraternité et d’excellence sportive.

KIRAAY Kaffrine réaffirme son engagement à accompagner les initiatives en faveur de la promotion du sport et de l’encadrement de la jeunesse. Pour la coordination, les JOJ Dakar 2026 constituent une fierté nationale et une victoire symbolique pour toute l’Afrique, dont les acquis matériels, humains et organisationnels devront profiter aux générations actuelles et futures.