Crise migratoire à Ceuta : Neuf migrants meurent, Madrid déploie l’armée

La pression migratoire s’intensifie à Ceuta, l’enclave espagnole située au nord du Maroc, où une arrivée massive de migrants a provoqué une situation de crise. Selon les autorités espagnoles, neuf migrants ont perdu la vie en tentant de rejoindre le territoire à la nage depuis les côtes marocaines.

En l’espace d’une semaine, plus de 1 500 migrants sont arrivés par voie maritime, saturant les capacités d’accueil de l’enclave. Face à cette situation, les autorités locales ont lancé un appel urgent au gouvernement central, estimant ne plus être en mesure de faire face à cet afflux.

En réponse, Madrid a annoncé le déploiement de militaires en appui aux forces de sécurité. Dans un communiqué, le ministère espagnol de l’Intérieur a précisé que « les forces armées renforceront la Garde civile dans l’exercice de ses compétences et celles qui pourraient s’avérer nécessaires pour maintenir la sécurité dans la ville de Ceuta ».

Cette crise migratoire a également provoqué une vive passe d’armes entre Madrid et Rome. Le gouvernement italien a évoqué la possibilité de suspendre l’Espagne de l’espace Schengen.

La Première ministre italienne a dénoncé les « images choquantes » observées à Ceuta, affirmant que « l’Italie ne restera pas les bras croisés » et se disant prête à prendre « des mesures exceptionnelles », parmi lesquelles une suspension de l’application de l’accord de Schengen avec l’Espagne.

Le vice-Premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s’est lui aussi déclaré « favorable à la fermeture de l’espace Schengen avec l’Espagne », accusant la politique migratoire espagnole d’encourager l’immigration irrégulière et les réseaux de trafic d’êtres humains.

Madrid a vivement réagi à ces déclarations. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a dénoncé « la démagogie » des responsables italiens, qualifiant leurs propos « d’inappropriés » de la part « d’un pays partenaire et ami dont nous attendons une solidarité européenne et non une démagogie partisane ». L’ambassadeur d’Italie à Madrid a par ailleurs été convoqué en signe de protestation.

Sur le terrain, la situation demeure particulièrement tendue. Les opérations de secours en mer se multiplient, avec plus de 600 personnes secourues au cours des derniers jours.

Le centre d’accueil temporaire des migrants, conçu pour héberger 500 personnes, est désormais totalement saturé. Selon le chef du gouvernement local, Juan Jesús Vivas, la situation est « extrêmement grave », ajoutant que « les centres d’accueil sont tous bondés ».

Des images montrent des centaines de migrants dormant à même le sol, de longues files d’attente et des campements improvisés dans plusieurs secteurs de l’enclave.

Jeudi soir, des centaines de personnes convergeaient encore vers la ville marocaine de Fnideq, près de Ceuta, après la propagation de rumeurs évoquant une possible ouverture de la frontière.

Malgré le renforcement des dispositifs de sécurité depuis la crise migratoire de 2021, avec des murs, des clôtures et des barbelés, les traversées par la mer se poursuivent à un rythme soutenu.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a assuré que les autorités « font face avec les moyens déjà déployés sur place, de façon permanente », tandis que la Garde civile, les services de secours maritime et la Croix-Rouge poursuivent leurs opérations de sauvetage afin de limiter le nombre de victimes en mer.