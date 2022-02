Crise scolaire : L’ADEPT attire l’attention des syndicats sur les impératifs

Les négociations entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants ont tenu en haleine toute la communauté éducative ces derniers jours, et l’attente se poursuit.

Le syndicat ADEPT est resté fidèle à ses valeurs d’engagement, de lutte et de solidarité et réaffirme son attachement à l’importance cruciale pour les syndicats de toujours mettre un point d’honneur à avoir un minimum de maitrise des questions que nous abordons.

Rappelons que sur le protocole d’accord de février 2014, nous avons été la seule organisation à émettre des réserves sur la formulation de l’engagement du gouvernement à effectuer une validation aux 2/3 avec rappel pour les fonctionnaires. Aujourd’hui en observant les maigres rappels versés aux enseignants au titre de la validation, l’histoire nous donne raison.

En avril 2021, le groupe de travail que nous avons mis en place pour réfléchir sur le niveau d’imposition excessif et injustifié des rappels d’intégration des enseignants a montré à travers son rapport publié par la presse que les enseignants ont été une fois de plus bernés.

Aujourd’hui encore, dans ce contexte de crise et vu les propositions du gouvernement en réponse aux revendications latentes depuis des années et ô combien justes et légitimes, ADEPT attire l’attention de tous les syndicats d’enseignants sur quelques impératifs :

 L’urgence de mettre en œuvre, sans délais, les accords de février 2014, notamment le reversement des MEPS dans le corps des PCEMG ;

 L’exigence de tenir compte des hiérarchies dans des proportions raisonnables et en référence aux autres corps de la Fonction Publique ;

 Une solution juste et durable à la douloureuse question des décisionnaires ;

 Une prise en compte des contractuels, dans la revalorisation salariale, qui tient compte de leur diplôme académique, sans oublier les lenteurs administratives ;

 L’exécution sans délais de tous les engagements signés d’accord parties ;

Camarades enseignants, de tous ordres et de toutes obédiences syndicales, rappelons-nous les sacrifices immenses consentis par nos ainés pour en arriver là où nous sommes aujourd’hui ; et n’oublions pas que nous avons l’obligation morale et historique de préserver ce legs et mieux encore de le consolider ; mais nous avons surtout la responsabilité de transmettre d’autres acquis aux générations futures.

Aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire s’ouvre à nous et nous avons la responsabilité de la remplir en lettres d’or. A ce stade de la lutte, les élites syndicales cristallisent les espoirs de milliers d’enseignants et de leurs familles, alors ne décevons pas et ne trahissons pas !

Fait à Dakar, le 20 février 2022 Pour le BEN de ADEPT

Le SGN Cheikh DIOP