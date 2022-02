Le stade du Sénégal portera le nom d’Abdoulaye Wade !

Le stade du Sénégal portera le nom de Me Abdoulaye Wade. Dans un communiqué le Parti démocratique sénégalais (PDS) révèle que l’ancien président de la République a accepté cet honneur que lui a fait son successeur.

«A la suite de la lettre adressée la semaine dernière par le Président de la République, Macky Sall au Président Abdoulaye Wade l’informant de sa décision de donner son nom au nouveau grand stade national construit à Diamniadio, ce dernier tient tout d’abord à féliciter le President Macky Sall pour cette réalisation et à dire combien il est honoré par ce geste et cette marque de reconnaissance qu’il accepte», lit-on dans le communiqué du PDS.

Le texte signé par Mayoro Faye ajoute : «A cette occasion, Me Abdoulaye Wade au-delà de sa personne, dédie cette haute marque d’estime à tous ses anciens collaborateurs civils et militaires, aux militants, admirateurs, sympathisants, fonctionnaires et civils et particulièrement à la jeunesse sénégalaise, aux mères du Sénégal, ainsi que de toute l’Afrique dont nos résultats actuels ne sont que le produit de leur permanent labeur et infini courage.»

«Le Président Abdoulaye Wade les appelle tous à unir leurs forces pour la réalisation d’autres rêves encore plus grands au profit exclusif du Sénégal et de l’Afrique. Puisse cette merveilleuse réalisation être le témoin de nombreuses nouvelles victoires africaines à l’image des valeureux sportifs Sénégalais qui viennent de remporter la Coupe d’Afrique des Nations», souligne le texte du porte-parole du PDS.