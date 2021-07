Cristiano Ronaldo ouvre un hôtel à New York

Cristiano Ronaldo continue d’étendre son empire. L’international Portugais vient en effet d’ouvrir un nouvel établissement à New York !

En plus d’être l’un des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo également un sens aiguisé dans le monde des affaires. Une fois encore, le joueur a ouvert un nouvel hôtel, cette fois-ci aux États-Unis et plus précisément à New York nommé hôtel Pestana CR7 Times Square. « Quelle date magique, le 07.07 pour vous présenter mon nouvel hôtel Pestana CR7 Times Square, à New York », a écrit Cristiano sur Twitter.

Selon le site web de l’hôtel, une nuit au Pestana CR7 Times Square peut être réservée pour 91 dollars américains soit 77 euros environ. L’hôtel propose un service de réception 24h/24. Il y a aussi une salle de sport, un parking et des salles pour les réunions d’affaires et les événements.