Cyberharcèlement à Abidjan : Une femme piégée par un faux profil

Cyberharcèlement…Dame RAS, résidant à Abidjan, a vu sa vie basculer lorsque des photos intimes, qu’elle avait jadis partagées avec un ancien petit ami, lui ont été renvoyées depuis un compte anonyme, le mercredi 30 octobre 2024.

Quelques minutes plus tard, elle reçoit de nouvelles menaces : ses photos apparaissent sur un site lié à la prostitution, accompagnées de commentaires diffamatoires. Visant à détruire son image, ce cyberharcèlement brutal pousse RAS à porter plainte à la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC).

Les enquêteurs de la PLCC, épaulés par le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN), découvrent rapidement que la coupable n’est autre que dame BTA, une femme animée par une jalousie destructrice. BTA admet avoir créé un faux profil et usurpé l’identité de l’ex-petit ami de RAS, poussée par un désir de vengeance après avoir appris que RAS fréquentait son propre ex-compagnon, GRA.

Face aux enquêteurs, dame BTA a reconnu avoir planifié chaque étape de cette vengeance. Sous un faux profil, elle contacte RAS en se faisant passer pour son ex, KB, et gagne peu à peu sa confiance. Une fois les photos intimes obtenues, elle les publie sur un site réservé à la prostitution, accompagnées de messages dégradants visant à salir la réputation de RAS. Cet acte perfide ne visait pas seulement à humilier sa victime mais à porter atteinte à son intégrité morale et sociale.

En poussant ses actes jusqu’à menacer de publier d’autres contenus, BTA a plongé RAS dans une spirale de peur et d’angoisse. Pourtant, c’est avec détermination que RAS a pris l’initiative de se tourner vers les autorités compétentes pour faire face à cette situation humiliante.

Les preuves de cyberharcèlement rassemblées par la PLCC et le LCN ont permis de retracer la manipulation de BTA et de mettre en lumière son mobile : la jalousie. Selon ses propres aveux, BTA n’a pas supporté l’idée que RAS soit la nouvelle compagne de son ancien partenaire, ce qui l’a poussée à planifier une vengeance minutieuse pour détruire l’image de sa rivale.

Confrontée à la gravité des accusations par les services de lutte contre le cyberharcèlement, dame BTA a été déférée au parquet. Elle devra répondre de ses actes pour détention illégale de données personnelles, diffusion de contenus intimes, diffamation et injures publiques via un système d’information. Une procédure qui marque un rappel fort de l’engagement des autorités ivoiriennes à lutter contre le cyberharcèlement et à protéger la dignité des citoyens dans le numérique.

Source Linfodrome