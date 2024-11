Sonko est le procureur et le juge…Il décide qui doit aller « pourrir » en prison

Ousmane Sonko ne finit pas d’étonner les Sénégalais. Opposant radical et créateur du « Gatsa Gatsa » politique, phénomène de « guérilla » qui a déstabilisé l’ancien régime, Ousmane Sonko est celui qui a bouleversé les postulats initiaux de la politique en place depuis l’indépendance du Sénégal. Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, l’opposant ayant accédé au pouvoir par son duo avec le nouveau président élu, marque son territoire en accusant les dignitaires de l’ancien régime d’avoir laissé un état en ruine. Il va plus loin en menaçant de prison ceux qui « parlent » trop !

Ousmane Sonko est-il un adversaire farouche de la liberté d’expression ? Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a fustigé certains commentaires de journalistes sur les questions politiques. Et sur la question brûlante du général Kandé qui a été affecté à l’Ambassade du Sénégal en Inde après avoir abattu un travail considérable dans le conflit casamançais contre les rebelles, Ousmane Sonko défie quiconque d’en parler sous peine de prison. Sonko est le leader de Pastef et le premier ministre. Comment peut-il menacer la liberté d’expression par la prison ? Voici les propos de Sonko.

« Je voudrais mettre en garde ces apprentis politiciens qui s’agrippent au problème de la Casamance pour avoir de la matière politique. Ils ont parlé du général Kandé en estimant qu’il a fait un travail remarquable en Casamance et qu’il a été sanctionné. Ils faisaient allusion à ma personne, puisque je suis originaire de la Casamance. Je veux affaiblir l’armée pour que les gens ici puissent reprendre de la force. Je les préviens. Les questions qui relèvent de la sécurité nationale sont non négligeables. Ils n’ont qu’à répéter ce qu’ils avaient dit pour voir s’ils n’iront pas en prison », avertit le leader de Pastef en campagne dans la région de Ziguinchor.

Ousmane Sonko outrepasse ses prérogatives de premier ministre car il n’est pas le maître des poursuites. Et sa sortie en Casamance était un meeting politique où il agissait en tant que leader de Pastef. Comme un simple chef de parti peut-il promettre de mettre en prison des personnes qui s’expriment librement. « La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs » (Art 8 de la Constitution Sénégalaise).

Ousmane Sonko joue le rôle du maître des poursuites qui est le procureur de la république et va plus loin en se mettant à la place du juge. Il menace de mettre en prison tous ceux qui parleront de l’affaire du général Kandé. Et Sonko fait une révélation classée comme secret défense. Il a précisé que cette destitution du général Kandé est faite en se conformant à un rapport relatif à certaines manigances dans le but de saboter la dernière élection présidentielle, mais, « ceci n’a rien à voir avec le conflit casamançais ».

Ousmane Sonko qui menace la liberté d’expression et en même temps fait des révélations sur l’affaire du général Kandé. La réaction du journaliste Yoro Dia a été immédiate : « L’irresponsabilité illimitée de notre PM est la plus grande menace à la sécurité nationale. On ne le laissera pas salir un Géneral qui s’est couvert de gloire et jeter le discrédit sur notre grande Armée », a réagi Yoro Dia dans un post sur X.

De son côté l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye fait à Sonko ce rappel important. « S’il vous plaît Monsieur le Premier ministre Ousmane SONKO, si le Sénégal est encore une République et non une dictature, et au risque de me répéter, prenez enfin conscience que vous n’êtes ni procureur ni juge de siège, et que vous ne pouvez décider d’envoyer quelqu’un pourrir à Rebeuss (prison sénégalaise)», a écrit l’ancien PM sur sa page Facebook.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn