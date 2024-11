Diomaye traque les pyromanes de la Campagne électorale

Au Sénégal, la campagne pour les élections législatives législatives bat son plein. Une quarantaine de candidats tente de convaincre les sénégalais. Mais la violence s’est invitée dans cet exercice politique. De quoi faire sortir le commandant en chef de sa réserve. Le chef de l’État a enfilé son boubou de «père de la nation». Il traque les pyromanes de tous bords qui veulent mettre le pays à feu et à sang…uniquement pour satisfaire leur petit égo de politicien.

La violence a fait irruption dans la campagne pour les législatives. Le cortège de Abass Fall, tête de liste du département de Dakar du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), a été attaqué. Des partisans de Barthélémy Dias ont été indexés. Pour répondre à cette attaque, ce proche de Sonko a demandé à ses hommes de s’armer. Quelques heures après, le siège de Taxawu Sénégal a été vandalisé et incendié. Les camarades ont directement accusé les patriotes.

Loin de s’en arrêter là, le convoi de Ousmane Sonko a été la cible de jets de pierres à Koungheul. Si le leader du Pastef est sorti indemne de cette attaque, Malick Gakou, ancien ministre et président du Grand Parti allié au mouvement, a subi une fracture du bras. Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement pour disperser les assaillants. Face à cette situation, le Président Bassirou Diomaye Faye a tapé sur la table après son retour de la Turquie.

Le chef de l’Etat a annoncé avoir instruit le ministre de la Justice d’ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. «Je condamne les violences. J’avais pourtant prévenu lors d’un discours devant les Sénégalais et les leaders politiques avant la campagne. Les Sénégalais ont, depuis longtemps, montré une certaine maturité électorale. Maintenant, ce sont aux leaders de se mettre au niveau de cette maturité. Aucun sénégalais ne devrait se targuer d’avoir blessé son compatriote, peu importe son orientation politique», a-t-il déclaré. Avant de préciser qu’il a «instruit au ministre de la Justice d’ouvrir une enquête pour faire toute la lumière, de poursuivre les auteurs et de les condamner quel que soit leur parti politique, quel que soit leur poste».

Après son discours d’avant campagne, le Président Diomaye passe aux actes. Il veut une «enquête minutieuse pour fixer les responsabilités sur les violences» de campagne. Il traque tous les pyromanes présents dans la campagne. Les enquêteurs devraient commencer par le parti au pouvoir. Après l’attaque de la permanence de Taxawu Sénégal, une certaine presse avait annoncé une convocation de la tête de liste départementale de Pastef. Mais jusqu’à présent personne n’a vu Abass Fall devant les enquêteurs.

Lors de l’attaque du cortège de Ousmane Sonko, tout le monde a vu un individu armé d’un pistolet et d’une machette. Dans la vidéo, on entend la reporter demander à l’homme de cacher ses armes. Au moment où cet individu détenait par devers lui une arme, un arrêté du premier ministre interdisait le port d’armes de toutes les nature allant du 17 octobre 2024 au 17 novembre 2024. Alors, le ministère de la Justice sait déjà par où commencer ses investigations pour mettre toute la lumière dans ces violences.

Pour que de telles choses ne se reproduisent, le Président Faye a instruit le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, d’augmenter la sécurité des convois et caravanes politiques pour éviter des confrontations. Là, le premier flic devrait s’instruire de son prédécesseur. Antoine Félix Abdoulaye Diome avait interdit le port de cagoule, tenues et attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité, notamment ceux réservés aux forces spéciales pour éviter la confusion et le doute chez les populations. Depuis le début de la campagne on voit des individus qu’on ne peut pas identifier à cause de leur accoutrement.

Pour éviter que des armées de campagne se pavanent dans les rues, le Président Bassirou Diomaye Faye ne doit pas fléchir. Il est le commandant en chef élu. Il ne doit laisser personne saper son autorité et mettre en péril la stabilité du pays. Les pyromanes de tout bord doivent être traqués. Depuis l’arrivée du nouveau régime, aucun membre Pastef n’a été inquiété par la justice. C’est l’occasion de situer toutes les responsabilités dans ces violences notées dans la campagne.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn