Thierno Alassane Sall dénonce les «anti-étrangers»

Sommes-nous encore le Sénégal ?

Un discours anti-étrangers prend racine de façon inquiétante au Sénégal, il est attisé par des marchands de la haine. Ce discours est dangereux, et notre devoir est de le stopper avant qu’il ne s’ancre davantage.

Mieux encore, il nous faut légiférer pour bannir la xénophobie de notre société. La singularité du Sénégal, c’est la Teranga, cet esprit d’accueil chaleureux et unique qui fait de notre pays une terre chère aux « hôtes et étrangers » qui vivent parmi nous et bien au-delà de nos frontières. Le Sénégal a aussi une diaspora dispersée aux quatre coins du monde, qui a tissé des liens forts entre les continents.

Le Sénégal que nous devons chérir et préserver est celui de la culture, du savoir, de l’innovation et de l’ouverture, qui a porté des modèles : Cheikh Anta Diop et son université éponyme, Fatou Sow Sarr, Coumba Gawlo Seck, Léopold Sédar Senghor, Lamine Arfang Senghor, Youssef Omaïs, Rose Dieng-Kuntz, etc. C’est le Sénégal de l’Orchestra Baobab et de Lilyan Kesteloot, une terre de métissage, non un terrain fertile pour la haine.

Nos « frères et sœurs africains » sont chez eux au Sénégal, tout comme nous le sommes à Treichville, Kinshasa, Labé ou Maputo. »

Thierno Alassane Sall