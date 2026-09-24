Dakar et Diourbel : 15 corps non identifiés seront inhumés ce week-end

Quinze (15) personnes décédées sans avoir pu être identifiées seront inhumées ce week-end à Dakar et à Diourbel, à l’initiative de l’Association pour la perfection et la miséricorde. Une démarche destinée à offrir une sépulture digne à des défunts restés jusque-là dans les morgues faute d’identification.

Deux dépouilles seront inhumées samedi à Diourbel, tandis que treize autres seront enterrées dimanche à Dakar. Ces personnes sont décédées dans des circonstances diverses et n’ont pas pu être identifiées avant leur inhumation.

Parmi les défunts figurent notamment des personnes retrouvées mortes dans la rue, des victimes d’accidents ou de noyades, mais également des cas d’infanticide. Des situations qui laissent plusieurs corps sans identité et prolongent leur séjour dans les morgues.

Face à cette situation, l’Association pour la perfection et la miséricorde a pris l’initiative d’organiser ces inhumations afin que ces personnes puissent bénéficier d’une sépulture, malgré l’absence d’identification. Le secrétaire général de l’association appelle à une meilleure prise en charge de ces défunts. Il souligne que certains corps restent conservés dans les morgues faute d’avoir pu être identifiés.

Lamine Mandiang invite ainsi les autorités à accorder davantage d’attention à cette question, tout en appelant les populations à s’impliquer dans la prise en charge de ces personnes décédées sans identité. Il en appelle également aux bonnes volontés, notamment aux musulmans, afin qu’ils contribuent davantage aux initiatives destinées à assurer une sépulture digne aux défunts.