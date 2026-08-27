Dakar : La mairie accélère la démolition des bâtiments menaçant ruine

La Ville de Dakar poursuit ses opérations de démolition de bâtiments présentant un risque d’effondrement. Dans un message adressé aux Dakaroises et aux Dakarois, le maire Abass Fall assure que la sécurité des familles constitue sa « priorité absolue » et annonce la poursuite du recensement des constructions vulnérables.

La Ville de Dakar intensifie ses actions préventives contre les risques liés aux bâtiments menaçant ruine. Dans un message adressé aux habitants, le maire Abass Fall indique que les services techniques municipaux procèdent depuis plusieurs mois à la démolition de bâtiments identifiés comme présentant un risque d’effondrement.

Selon l’édile, ces interventions font suite aux signalements des autorités administratives ainsi qu’aux inspections menées par les services techniques municipaux. À ce jour, plusieurs bâtiments menaçant ruine ont déjà été démolis dans les arrondissements de Grand-Dakar, des Almadies et des Parcelles Assainies.

La programmation des opérations est dirigée par les autorités administratives, notamment les préfets et les sous-préfets. Elle repose sur la production d’un arrêté de péril délivré par le maire de la commune concernée. Pour Abass Fall, ces opérations répondent à un objectif essentiellement préventif : « protéger des vies et éviter des drames ».

Le maire annonce ainsi avoir donné des instructions aux services techniques municipaux afin de poursuivre le recensement des bâtiments vulnérables sur l’ensemble du territoire de la Ville de Dakar, en collaboration avec les autorités administratives.

Dans le cadre de cette démarche, les services municipaux devront également procéder systématiquement à la démolition des bâtiments identifiés comme présentant un danger. La mairie prévoit par ailleurs de renforcer la sensibilisation des propriétaires et des entrepreneurs sur l’entretien préventif des bâtiments ainsi que sur le respect des normes de construction.

Le maire de Dakar a salué le travail des agents des services techniques mobilisés dans ces opérations, en mettant en avant leur professionnalisme. Il a également remercié les Dakaroises et les Dakarois pour leur vigilance, tout en réaffirmant l’ambition de construire une ville « sûre et durable ».