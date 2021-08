Dame Mbodj compare le Ministre Oumar Gueye à « Kounkandé »

« Kounkandé » a pris l’engagement ferme de scinder la mer le jour de la tTamkharite prenant en haleine le débat national sur cet initiative sans précédent avant de revenir pour parler aux sénégalais de report. C’est la même chose que le ministre Omar Gueye avait pris l’engagement de régler définitivement le problème des inondations à Keur Massar. Mais au final c’est un échec total car le nouveau département patauge dans les eaux pluviales.

Dame Mbodj demande au président Macky Sall de prendre des mesures fortes avec la suppression des agences et institutions budgétivores comme le Haut Conseil des Collectivités Territoriales et le Conseil Économique Social et Environnemental et d’injecter l’argent dans la lutte contre les inondations et venir en aide aux populations en lieu et place des plans ORSEC (Orgades Secours).

Le porte parole de la coalition le peuple s’exprimait au cours de l’émission Ndoumbelane sur la Sen TV vendredi soir.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn