Daniel Craig : la somme faramineuse qu’il va toucher pour un film sur Netflix

Netflix a (largement) ouvert son portefeuille pour se payer les suites du film de Rian Johnson, À couteaux tirés. Son acteur principal, Daniel Craig, et le réalisateur pourraient se remplir les poches.

En attendant la sortie de Mourir peut attendre, repoussée à plusieurs reprises et pour l’instant fixée au 6 octobre en France, l’interprète de James Bond ne se tourne pas les pouces. En compagnie du réalisateur Rian Johnson (Star Wars 8) Daniel Craig planche depuis plusieurs mois sur l’idée d’une suite à leur film À couteaux tirés, savoureux Cluedo à la Agatha Christie, sorti fin 2019. Le polar fut un joli succès cette année-là, en récoltant pas moins de 310 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 40 millions.

Le film avait aussi récolté plusieurs nominations aux Golden Globes et aux Oscars. Alors que Lionsgate, distributrice du film aux Etats-Unis, se frottait déjà les mains à l’idée d’une lucrative suite aux aventures du détective Benoit Blanc, un géant de l’industrie est passé par là. Selon le site spécialisé Deadline, Netflix a acquis les droits de diffusion de, non pas une, mais deux suites d’À couteaux tirés, qui seront donc disponibles en exclusivité sur la plateforme.

Netflix met le paquet

Toujours selon Deadline, le géant de la SVOD aurait mis une énorme somme sur la table pour être sûr d’empocher cette future franchise, pas moins de 469 millions de dollars. Netflix aurait ainsi arraché les droits au nez et à la barbe d’Amazon et d’Apple, intéressés pour leurs services respectifs Prime Video et Apple TV+.

Une source proche du dossier a commenté le deal au Hollywood Reporter : « C’est cher mais Netflix joue aux échecs alors que les autres jouent aux dames… La plateforme prend un film reconnu et apprécié mondialement et s’assure une belle franchise pour les deux ans à venir. C’est aussi une façon de montrer qu’ils sont aussi puissants que n’importe quel studio, aujourd’hui. » Le tournage du second volet devrait commencer dès le 28 juin en Grèce. Hormis Daniel Craig, on ne sait pas encore qui fera partie du casting de ces suites.

Daniel Craig et Rian Johnson font fortune

Selon le Hollywood Reporter, qui s’est procuré des extraits du deal, Rian Johnson aurait une totale liberté sur les deux longs-métrages à venir. Il n’aura pas à répondre à des demandes de la part de Netflix sur la production ou sur la fin des films. Les seules exigences de la plateforme concernent la présence de l’interprète de 007 en tête d’affiche et que le budget soit équivalent, pour chaque suite, aux 40 millions du premier film.

Une chose est sûre : pour Daniel Craig, le réalisateur Rian Johnson et le producteur Ram Bergman, l’affaire s’annonce très juteuse. Entre les salaires déjà négociés et les intéressements aux nombres de vues des films sur la plateforme, chacun pourrait toucher jusqu’à 100 millions de dollars en fin de compte. Une affaire rondement menée pour le détective Benoit Blanc et ses acolytes !