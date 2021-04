Elle drogue son mari, coupe le pénis et le jette aux toilettes

Une femme de 40 ans coupe le pénis de son compagnon durant son sommeil

Les faits se sont déroulés il y a quelques jours dans le comté de Changhua xihu à Taïwan.

Un homme, âgé de 52 ans, s’est senti subitement très fatigué après avoir mangé un bol de nouilles au poulet. Il s’est allongé sur son lit et est tombé dans un sommeil profond.

Lorsqu’il s’est réveillé, il a senti une douleur atroce au sexe.

C’est sa compagne, âgée de 40 ans, qui lui avait coupé le pénis durant son sommeil avec une paire de ciseaux et avait jeté le morceau aux toilettes.

Le quinquagénaire a été transporté à l’hôpital où les médecins l’ont opéré en urgence.

Son scrotum et ses testicules sont encore intacts mais il ne peut plus avoir de rapports sexuels. Il devra subir une phalloplastie, une opération consistant à former un pénis artificiel à partir d’un lambeau de peau prélevée ailleurs sur le corps.

Quant à sa compagne, elle s’est rendue spontanément aux policiers. Elle a expliqué avoir tranché le pénis parce qu’elle soupçonnait son compagnon de la tromper.

L’enquête devra déterminer si elle avait empoisonné le bol de nouilles de son compagnon. La victime est père de 3 enfants.