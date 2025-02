Dans le viseur de la justice…Macky un «intouchable» sous Sonko-Diomaye ?

Envoyer Macky Sall en prison est le plus grand rêve des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Depuis l’élection du président Bassirou Diomaye Faye et la nomination de Ousmane Sonko comme premier ministre, des pastéfiens ne cessent de demander que l’ancien président ne soit traduit en justice. On lui reproche beaucoup de choses. Mais depuis lors, l’ancien locataire du Palais déroule librement ses activités. D’où la question que se pose beaucoup se personnes : Macky est-il un intouchable ?

La Cour des Comptes a publié mercredi 12 février un rapport sur l’audit de la gestion de l’Etat durant la période 2019 au 31 mars 2024. Suite à cela, le Gouvernement a fait face à la presse, ce jeudi, pour apporter des éclaircissements sur ce sujet. Lors de sa prise de parole, le ministre de la justice a annoncé des poursuites pénales contre les présumés auteurs, pour les délits de « faux en écriture, faux en informatique, détournement deniers public, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d’argent, enrichissement illicite, complicité et recel de ces chefs. »

Selon le ministre, ces faits pourraient impliquer diverses personnes notamment d’anciens ministres, des Directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d’autres particuliers. Interrogé sur le cas de l’ancien président de la République, Ousmane Diagne, n’est pas allé par le dos de la cuillère. « Macky Sall sera-t-il poursuivi pour haute trahison ? « Rien n’est exclu », a répondu le ministre sans sourciller. Toutefois, il a souligné que le délit de haute trahison dont fait allusion le journaliste ne fait pas partie des cas à résoudre et que la Cour des Comptes n’en a pas fait mention dans son rapport.

« Nous n’avons pas encore évoqué la haute trahison, mais les infractions de faux en écriture, faux en informatique, détournement de marchés publics, d’escroquerie portant sur des données publiques, blanchiment d’argent et enrichissement illicite, à la complicité et recette de ces chèques », a précisé le ministre de la justice. Une réponse qui ne satisfait pas les revanchards du PROJET. Depuis la publication du rapport, ils sont nombreux à demander que Macky Sall soit traduit devant la haute Cour de justice…pour «haute trahison».

Selon Ousmane Diagne, il est envisagé dans le respect stricte des principes directeurs de la procédure pénale notamment la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe de contradiction, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires, nécessaires à l’élucidation de ces faits, l’identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leur traduction devant les juridictions répressives compétentes. Pour ce faire, le ministre a souligné que des enquêtes exhaustives et approfondies seront diligemment menées pour retracer finances illicites, identifier et entendre tous les auteurs, co-auteurs et complices présumés en vue d’engager des poursuites devant les juridictions compétentes notamment la Haute Cour de justice, le Pool judiciaire financier.

Mais au Pastef, on a déjà un coupable : Macky Sall. Mais depuis plus dix (10) mois, ces patriotes ont vu leur plus grand rêve ne pas se concrétiser. L’ancien président de la République est toujours libre. Et pourtant, les partisans de Ousmane Sonko l’accusent de crime de sang. Pour eux, il est le principal responsable des nombreux morts (80) lors des manifestations entre 2021 et 2024. Ces mêmes patriotes voient en Macky le principal instigateur du tripatouillage des chiffres des finances du Sénégal. Suffisant pour eux de vouloir le «pendre» en public.

Chose qui ne se fera pas de sitôt. Après la perte du pouvoir, le régime a donné à Macky Sall l’avion présidentiel pour quitter le territoire et mener ses activités à l’étranger. Si le régime voulait l’envoyer en prison, le patron de l’APR n’aurait pas quitté le pays aussi facilement. Alors les patriotes se demandent comment leur principal ennemi peut-il passer aussi facilement les filets de la justice ? Peut-être qu’en ayant des détails sur le «Protocole de Cap Manuel», ils seront édifiés sur cette confiance qui anime l’ancien locataire du Palais.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn