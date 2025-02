Sonko et Diomaye visent 2050…les patriotes déroulent d’autres PROJETS

C’est à travers un «PROJET» que les sénégalais ont voté pour le Président Bassirou Diomaye Faye. Pour mener à bien sa mission, le chef de l’État a choisi Ousmane Sonko comme premier ministre. Un choix qui n’étonne personne. Depuis plus de dix (10) mois, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est attendu sur des solutions. Malheureusement, les membres de ce parti ont des projets dans le PROJET.

Au Pastef, à chacun son projet. Le Président et son premier ministre ont un ambitieux plan de développement « Sénégal 2050 : Agenda National de transformation ». Ce projet vise à redéfinir l’avenir du Sénégal pour les 25 prochaines années, succédant au Plan Sénégal émergent de l’administration précédente. Il repose sur quatre axes majeurs : « la construction d’une économie compétitive, la durabilité environnementale, le développement du capital humain et la justice sociale, ainsi que la refondation de la gouvernance ». L’objectif principal est de tripler le revenu annuel par habitant d’ici 2050 et d’atteindre un taux de croissance annuel moyen de 6 à 7 %.

Pour réaliser cette transformation ambitieuse, le gouvernement sénégalais prévoit d’investir massivement dans divers secteurs essentiels au développement du pays. Au cours des cinq prochaines années, l’État pourrait injecter jusqu’à 21 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures, améliorer l’éducation et renforcer les services de santé. De plus, une augmentation annuelle des investissements de 14,7 % entre 2025 et 2029 est envisagée, témoignant de l’engagement du gouvernement à soutenir cette dynamique de croissance. Pendant ce temps, des patriotes revanchards ont un autre programme pour le Sénégal.

Ces hommes et femmes ont un seul objectif : envoyer tous les dignitaires de l’ancien régime en prison. Ces patriotes n’ont d’œil et d’oreille que pour Macky Sall et ses anciens collaborateurs. Pour ces pastéfiens, tout ce beau monde doit goûter aux affres de la prison. Si pour certains membres du parti de Ousmane Sonko ils doivent rendre compte pour leur Q, d’anciens taulards veulent voir leurs ex bourreaux goûter au même calvaire qu’eux. Quitte à violer les règles les plus élémentaires du doigt.

Chacun de ses patriotes à sa cible. Si on envoie Macky Sall en prison, certains patriotes verraient leur mission accomplie. Sur les réseaux sociaux, ils ne cessent de peindre le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence sous ses habits les plus sombres. Ils mettent en avant tout ce qu’il y’a de mauvais dans la gestion de l’ancien régime. Tout en mettant en avant la responsabilité du patron de l’Alliance Pour la République. Si on leur donnait les pleins pouvoirs, ils iraient chercher Macky et l’envoyer des geôles les plus sombres. Ainsi, ils pourront assouvir leur vengeance.

D’autres par contre, veulent voir les anciens alliés de Macky Sall croupir en prison. Et l’affaire Farba Ngom est un bon baromètre pour s’en rendre compte. En effet, le député et griot de Macky Sall a répondu au juge du Pool Judiciaire Financier (PJF) ce jeudi. Mais à la surprise des patriotes, il est ressorti libre. Sans chercher le comment du pourquoi, ils ont été nombreux à s’indigner au fait de voir ce «mackysard» libre. Les pastéfiens avaient déjà envoyé Farba en prison. Pour eux, l’homme n’allait pas retourner chez lui.

Pourtant Farba Ngom n’est pas libre. Ses avocats ont fait reporter la séance avec le juge d’instruction du PJF. Et pour préserver les droits de leur client, les avocats ont demandé au juge de mettre à leur disposition le dossier pour qu’ils puissent discuter avec Farba Ngom et mieux préparer sa défense. Le juge leur a donné rendez-vous le 27 février prochain et leur permettra de consulter ledit dossier. Mais certains revanchards n’ont même pas cherché à comprendre. Sur les réseaux sociaux, ils ont déversé leur bile sur le ministre de la Justice. À qui ils reprochent son respect pour les procédures.

Heureusement que le président et son premier ministre ne suivent pas ces revanchards. Ces hommes et femmes, bien suivis sur les réseaux sociaux, se nourrissent de la haine pour alimenter leurs sombres projets. Projets qui sont très loin de la vision Sénégal 2050. Oui à la reddition des comptes et non à une justice des vainqueurs !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn