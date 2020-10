Davido chassé d’une boîte de nuit au Ghana

L’artiste nigérian Davido et son équipe ont été empêchés de faire leur show dans une boite de nuit ghanéenne Bloom bar. Dans une vidéo rendue public l’artiste était très mécontent.

Le chanteur s’est vu refuser l’entrée au Bloom Bar. L’artiste aurait été intercepté par des videurs qui lui ont refusé l’accès malgré la résistance des gardes du corps de l’artiste. Dans la vidéo sur la toile, on entendait clairement la star nigériane proféré des insultes à l’endroit des videurs.

Plus tard, le club a donné les raisons pour lesquelles Davido et son équipage n’étaient pas autorisés à entrer dans la boîte de nuit. Davido et son équipe auraient en leur possession des armes à feu et des drogues illicites, interdites dans l’enceinte du bâtiment.

Voici la vidéo