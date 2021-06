Davido possède des bijoux qui valent plus d’un milliard FCFA

Davido est un amoureux des bijoux.

La mode est un aspect important dans le showbiz et l’industrie du divertissement nigériane, qui compte un éventail de célébrités qui ont un sens différent du style, n’est pas en reste. Une personne digne de mention est l’un des meilleurs chanteurs, Davido. La star de l’afrobeat ne cache pas son amour pour l’extravagance, surtout lorsqu’il s’agit de bijoux.

Le patron de DMW Davido, aime sans aucun doute les étiquettes chères et flashy de créateurs. Cependant, ce qu’il semble aimer le plus sont les bijoux chers, éclatants et lourds. Davido a une très belle gamme de bijoux et sa collection a une valeur de près d’un milliard de nairas (1, 314 milliards FCFA). Il se plaît à se rendre, de temps en temps, sur les réseaux sociaux pour présenter ses richesses en bijoux.

La star s’est rendue à plusieurs reprises chez le célèbre fabricant de bijoux, Ice Box, pour se payer des articles personnalisés à son goût. Le bijoutier du chanteur a une fois révélé que Davido dépensait entre 50 et 100 millions de nairas à chaque visite dans son magasin. Tout récemment, la star de la musique a fait la « Une » des journaux après s’être fait fabriquer un pendentif grenouille fortement clouté.

Le jeune chanteur fait également des folies sur des montres bracelets et autres accessoires. Il a récemment affiché sur les réseaux sociaux sa boîte à bijoux remplie de bagues, de colliers et de montres bracelets. Dans une interview, Davido a expliqué qu’il porte à la fois environ 814 millions de nairas en bijoux.