De faux diplômes décelés dans le recrutement des 5000 enseignants

Des cas de fraude ont été décelés dans le recrutement des 5000 enseignants initié par l’État du Sénégal.

Dans une vidéo publiée par Igfm et reprise par Rewmi Quotidien, le Directeur de la Communication et de la Formation du ministère de l’Éducation nationale révèle que de nombreux candidats ont introduit dans leurs dossiers de faux diplômes.

« Il y en a qui n’avaient pas de diplôme professionnel authentique, ils avaient de faux diplômes et le ministère pouvait les poursuivre pour faux et usage de faux », a déclaré Mouhamadou Moustapha Dieng.

Le porte-parole du ministère de l’Education nationale souligne que 152 000 candidatures ont été reçus. Et, sur ces 152 000, seuls 5 000 postulants seront choisis sur la base de critères très précis et concis partagés avec l’ensemble des acteurs.