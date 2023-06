De l’origine du Sang, de l’adultère et des mensonges de Sonko

Le verdict est tombé, Ousmane Sonko est condamné à deux ans pour …corruption de la jeunesse. Il va falloir s’en contenter en attendant.

Cependant ce verdict surprend beaucoup de sénégalais. Certes nul n’est sensé ignorer la loi, mais combien de justiciables avaient connaissance de cette protection faite aux jeunes? À l’exception de quelques juristes et énarques dont fait partie M. Sonko, pas grand monde.

Dès lors, ce verdict peut être difficile à comprendre.

Il faut rappeler qu’au Sénégal, le viol a été criminalisé et la peine minimale encourue est de 10 ans.

Il est vrai que reconnaître plus de droits aux femmes est légitime et surtout disons-le, c’est à la mode.

Cependant tout le monde s’accorde à dire que le viol est difficile à prouver, alors mettons-nous un peu à la place du juge, le législateur lui demande de mettre en prison au minimum pour 10 ans quelqu’un dont la culpabilité ne repose pas sur des preuves irréfutables.

Rappelons que le viol est à dissocier de la violence. Un refus verbal suffit à exprimer le manque de consentement et s’il est suivi de conjonction le viol peut être caractérisé.

Le profane en la matière que je suis se demande s’il n’y a pas une asymétrie entre la sévérité de la peine et la légèreté des éléments de preuve?

Une de mes connaissances me disait: « si le simple fait de dire non est synonyme de viol, alors il y a de quoi être inquiet car pour moi dès qu’une fille entrait dans ma chambre c’est qu’elle était consentante et dire « non » faisait partie du jeu ». Peut-être que d’autres sénégalais s’y reconnaitront aussi…

Depuis que la loi a été votée, il ne serait pas inutile d’avoir des statistiques comparées du nombre de condamnés à 10 ans ou plus, ainsi que de recueillir l’avis des magistrats. Au final nous saurons si cette loi a fait avancer la cause des femmes ou bien si elle l’a plutôt desservie?

En tout cas, pour une société aussi machiste et qui prône le « massla » sur ces questions, cette loi apporte une évolution brutale.

Les magistrats qui sont les arbitres de tous les problèmes de la société la connaissent mieux que quiconque.

Sont-ils vraiment à l’aise avec la criminalisation du viol?

Au demeurant, le législateur était animé de bonnes intentions. En effet, nous protéger de faits aussi graves que le viol participe à la moralisation de la société. Tant mieux.

Toutefois, à l’aune des événements de ces derniers mois relatifs justement à des questions de viol il serait judicieux d’évaluer la morale de la société et celle des hommes politiques si prompts à donner des leçons et à voter des lois.

Inutile de chercher loin, Sonko est un échantillon révélateur de cette nouvelle génération de politiciens

– Un candidat à la plus haute fonction a été accusé de viol et menaces de mort, cela a été requalifié, et il est reconnu coupable d’adultère sur une fille à peine plus âgée que ses enfants. Pas de quoi être fier!

– Un inventaire des propos de M. Sonko depuis des années montre que le mensonge tient une place de choix dans son discours. De son premier post Facebook niant s’y être rendu, à l’agrément de massages thérapeutiques que l’Etat aurait décerné au salon de beauté et qu’il aurait vérifié, jusqu’au refus de test ADN qui aurait pu prouver ses dires, M. Sonko est fâché avec la vérité et apparemment il est trop orgueilleux pour faire le premier pas vers elle.

– Il déclenche un combat mortel qui fait couler beaucoup de sang.

Adultère, mensonges et effusion de sang, la panoplie de l’immoralité est complète. Et dire que c’est pourtant cela qu’une part importante du peuple célèbre par des manifestations violentes. Le véritable scandale est là, idolâtrer quelqu’un qui aurait dû raser les murs.

Des commentaires moqueurs des journalistes foisonnent sur les chaînes étrangères, qui ne comprennent pas qu’au Sénégal le pays s’embrase pour des faits qui auraient disqualifié à jamais tout homme public dans leurs pays.

En Suèdepar exemple, un ministre avait démissionné pour avoir acheté un chocolat avec la carte bancaire de l’Etat, en France le Président de l’Assemblée Nationale a été contraint de quitter ses fonctions pour avoir organisé un diner aux homards au frais de l’Etat.

Dans ces pays-là les citoyens sont exigeants avec eux-mêmes et avec leurs dirigeants.

Nous sommes très loin de ce niveau d’exigence et de rigueur. D’ailleurs certains observateurs évoquent parfois la nécessité d’effectuer un « ndeupp national ». Personnellement j’ignore l’efficacité thérapeutique de ces pratiques, mais reconnaissons que quelque chose ne tourne pas au rond au pays de Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadj Malick (pour ne citer que ceux-là).

Le Nouveau Type de Sénégalais est resté un vague slogan.

Il est temps que les intellectuels, professeurs d’universités et les sages de ce pays, appellent à une introspection collective, ce n’est pas grave s’ils sont contredits pas des chroniqueurs incultes et téméraires. Il faut qu’ils se fassent violence, mais ils ne doivent pas renoncer.

Car des intellectuels qui ne sont pas corrompus par leur parti pris et leur affection envers un homme, il y en a encore dans ce pays. Ceux-là ne compareront jamais ce qui s’est passé à Sweet bbeauté avec la condamnation de Socrate à qui il était reproché sa méthode de questionnement, sa remise en cause des croyances traditionnelles et son influence sur la jeunesse. Socrate oeuvrait à développer l’intellect des jeunes. Rien à voir avec ceux qui poussent les petites jeunes défavorisées à developper le commerce de leurs parties intimes.

Si comparaison il devait y avoir, ça serait plutôt avec le chanteur américain R. Kelly, accusé d’avoir joui d’un « système d’exploitation de jeunes femmes ».

En outre, les certitudes et les affirmations péremptoires de nos remarquables intellectuels peuvent surprendre.

En effet, nous étions habitués au doute, à la nuance et au questionnement avec les sages.

Leur référence socratique me fait penser à Platon qui disait: « celui qui aime s’aveugle sur ce qu’il aime ». C’est vrai que leur bonhomme « mou sell mi » ressemble plus à un oustaz sympathique qu’à un criminel, si ces intellos tombent sous son charme, c’est humain.

Mais revenons en 2023. Dans une société normale les scènes de pillages des magasins Auchan doivent soulever plusieurs interrogations.

Le butin des voleurs est-il ramené à la maison? Comment réagissent les parents? Leurs larcins sont-ils partagés avec eux?

Ces pillages sont-ils condamnés par les acteurs politiques et la société civile comme il se devrait non seulement sous l’angle du maintien de l’ordre mais surtout celui de la morale. L’absence de morale dans une société constitue en soi le premier danger à l’ordre public et à la vie en communauté.

On entend des analystes expliquer cela par les difficultés des jeunes. La pauvreté ne justifie pas tout. On peut être démuni sans être « badola ». Il convient de ne pas confondre les problèmes d’emploi et de formation avec le fait de commettre des pillages où le butin est constitué de télévisions grand écran ou des téléphones dernier cri, ces vols ne sont en aucun cas liés à un instinct de survie. C’est du banditisme et du « niak diom »

D’ailleurs le « badoloïsme » dérange de moins en moins de monde. Cette société vit une véritable crise de valeurs, rien d’étonnant qu’on ait une classe politique pareille.

Tout cela est l’échec de l’école de la république, des parents, des « daaras », des différents régulateurs sociaux et acteurs religieux.

Le camp de la majorité n’est pas en reste.

Le Président a dit récemment, « si vous voulez le mandat, demandez le moi correctement ».

– Alors Monsieur Le Président auriez-vous l’obligeance, la gentillesse, la bonté et la magnanimité infinies de bien vouloir ne pas briguer un troisième mandat ne serait-ce que pour vous éviter le déshonneur de ravaler votre parole?

Par ailleurs, il lui est reproché d’éliminer ses adversaires politiques par des voies judiciaires en empêchant l’expression des choix démocratiques. Il est important que ce sentiment d’injustice cesse. La Justice doit davantage expliquer au peuple les décisions qu’elle prend.

Toutefois, il ne serait pas juste non plus d’exiger qu’un candidat soit éligible quoiqu’il ait fait et au mépris des décisions de justice.

La démocratie est une affaire de gentlemen entre acteurs politiques, mais elle exige aussi de la part des citoyens le respect des Institutions et de la règle de la majorité. Dans ce domaine nous avons encore beaucoup à apprendre. Quand la rue s’exprime bruyamment, il ne faut pas oublier que de nombreux citoyens restent silencieux, et c’est la loi et la démocratie qui doivent les départager.

Les motifs de colère des jeunes ne manquent pas, cela va sans dire. Si l’on veut être optimiste nous dirions que ces jeunes qui manifestent aspirent à une société plus vertueuse c’est pourquoi faute de mieux (selon eux), ils s’accrochent à Sonko en fermant les yeux et en se bouchant le nez malgré ses actes nauséabonds. Mais « les chiens ne font pas des chats », croire que la vertu va jaillir du vice c’est se bercer d’illusions.

Mais plus préoccupant encore, pendant que nous épiloguons sur la perversité libidinale ou non d’un opposant, nous en oublions de porter une analyse rigoureuse de ses propositions pour l’avenir du pays, dont certaines ne sont pas étrangères aux saccages des magasins Auchan (« France Dégage » ou « que la France nous foute la paix »). On avait pensé toucher le fond, mais on a encore percer le plancher.

La pertinence et la faisabilité des programmes sont aussi importantes que les qualités morales des dirigeants, car les crises économiques qui pourraient découler de programmes farfelus sont des terreaux fertiles à la déliquescence des valeurs.

Tout a été dit et redit pour démontrer les carences, fautes et attitudes répréhensibles de Sonko et de beaucoup d’autres hommes et femmes politiques, mais rien n’y fait. En vérité ces gens sont le miroir de cette société qui est réduite à penser que la seule contre valeur qui vaille d’être combattue c’est l’homosexualité. Nous sommes souvent aveuglés par l’illusion de nos qualités, alors que nos défauts, tels des ombres sous suivent fidèlement.

À quelque chose malheur est bon, lorsque cette émotion et cette colère seront retombées, que les sénégalais se regardent les yeux dans les yeux et que chacun se rappelle du rôle qu’il a joué et fasse son examen de conscience. Nous pouvons le faire.

Encore faudrait-il que nous ne soyons ni corrompus par quelques billets ni distraits par le rythme de quelques sabar.

Cheikh Ndiaye

Retraité