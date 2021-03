L(Afrique continue de rendre un hommage mérité à un de ses digne fils. Ce samedi, Amadou Makhtar Mbow célèbre ses 100 ans. Une vie pleine d’enseignement. Sur son compte Twitter, Abdoul Mbaye a célébré cet homme qui est entré dans l’histoire du Sénégal de son vivant.

« L’hommage est général. Il est beau et mérité. De son vivant, Ahmadou Moctar MBOW entre dans l’histoire de notre pays, de l’Afrique et du monde. Un tel privilège est réservé aux plus grands. A ceux qui ont fait l’Histoire, souvent par amour pour leur peuple et pour l’humanité », a écrit le leader de l’ACT sur le réseau social.