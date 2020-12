Deal avec Macky : Karim Wade enfoncé par…

Karim-Macky deal : Les Karimistes enfoncent leur leader

Avant de blablater, il faut remuer sept fois la langue. Pour défendre leur mentor, certains Karimistes ont voulu remettre en cause les propos véridiques du maire de Dagana. Malheureusement pour eux, ils ont fini par défoncer une porte déjà ouverte. Ils ont sorti un communiqué lu par Oumar Sarr, datant du 27 mai 2016, pour dire que le dialogue était un secret de polichinelle. Mais ce qu’ils omettent, c’est que le dialogue, qui a précipité la libération de Karim, s’est tenu le lendemain, soit le samedi 28 mai 2016. Et pourtant lors du comité directeur précédent, qui s’était tenu un mois plus tôt, le 26 Avril 2016, le PDS affichait un visage radical ‘’ Le comité directeur condamne également, avec la dernière énergie, toutes les manœuvres du pouvoir qui a déclaré la guerre à notre parti et qui fait tout pour empêcher le jeu normal de la démocratie’’.

Qu’est-ce qui a changé en un mois pour que Oumar Sarr déclare le 27 mai 2016 : ‘’ Pour avoir dénoncé et s’être plaint du déficit de concertation ayant abouti à un référendum qui n’a pas suscité beaucoup d’enthousiasme chez la majorité des citoyens, le PDS accueille favorablement l’appel du Président de la République à un dialogue autour de questions d’intérêt national.’’

Bon, pour comprendre ce qui s’est réellement passé, il faut savoir qu’à l’époque Babacar Gaye était le porte-parole du PDS et par ricochet du Président Wade. Lui et le chargé de la communication, Me Amadou Sall, n’avaient pas des relations poussées. Ils se regardaient en chiens de faïence. Me Amadou Sall et le coordonnateur de l’époque, Oumar Sarr, étaient, quant à eux, les hommes de confiance de Karim Wade.

Le 27 mai 2016, l’avocat de Karim Wade, Me El Hadji Amadou Sall, a rédigé le communiqué du comité directeur que son ami Oumar Sarr a lu devant l’opinion sans avoir au préalable recueilli, comme il est de coutume, l’avis du Président Wade. Ce qui a fait sortir de ses gonds son porte-parole, Babacar Gaye. Babacar qui était en contact direct avec Me Wade avait pourtant reçu du Président l’injonction de ne pas prendre part à ce dialogue.

C’est pourquoi, le porte-parole du PDS a, juste après la réunion du comité directeur, écrit un communiqué pour démentir le communiqué officiel du comité directeur du PDS en ces termes : ‘’ «À Monsieur Macky Sall. J’ai l’honneur d’accuser très respectueusement réception de votre lettre du 24 mai 2016 par laquelle vous invitez notre parti à la cérémonie de lancement du ‘’dialogue national’’ que vous avez initiée et dont la cérémonie d’ouverture est prévue pour le samedi 28 mai 2016 à 16 heures. Notre parti exprime ses réserves car autant nous sommes prêts à un dialogue national pour discuter des problèmes nationaux, autant nous rejetons toute idée de discuter de la Constitution puisque la question de son opportunité sur laquelle vous ne nous avez pas donné la possibilité de nous exprimer, est aujourd’hui dépassée.’’ Babacar Gaye d’ajouter que : ‘’ le Groupe des conseillers spéciaux se réunira aujourd’hui à 11 heures afin de donner son avis sur la question et le secrétaire général national prendra une décision définitive qui engagera le parti démocratique sénégalais’’.

Donc, ce n’est qu’à 11 heures que la décision du Président de participer au dialogue est tombée soit 05 heures avant le lancement officiel. Ce qui corrobore la thèse selon laquelle aussi bien Babacar Gaye que le Président Wade n’étaient pas au courant des manœuvres souterraines menées par Karim Wade, Oumar Sarr, Me El Hadji Amadou Sall et Madické Niang. Madické Niang s’était aussi beaucoup investi car il savait que Karim avait abdiqué et suffoquait en prison. Il en avait profité pour le mystifier en lui demandant de ne pas mettre au parfum son père. Madické savait que Me Wade n’allait jamais accepter la grâce. Il savait qu’avec la grâce Karim ne pourra plus être candidat à une quelconque élection au Sénégal et que lui allait en profiter pour se positionner pour être le candidat du parti en 2019. Voilà la pièce de théâtre que nous ont servi ces 04 acteurs. Chacun y trouvant son compte.

La moralité dans tout cela est qu’il faut toujours respecter ses parents. Karim s’est mis tout seul dans des difficultés parce qu’il ne respecte pas son père. Mais, chez les blancs, il est rare de voir un enfant vouer du respect à ses géniteurs.

La Convergence des Éternels Wadistes