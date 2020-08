Débâcle de Barcelone, Leo Messi va-t-il quitter le club ?

La débâcle du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2), vendredi, en quart de finale de la Ligue des Champions risque de provoquer des dommages collatéraux sans précédent au sein de l’institution catalane. La superstar des blaugrana Lionel Messi menacerait notamment de quitter le club.

La fin de l’exercice 2019/2020 commence à ressembler à un vrai désastre du côté du FC Barcelone. En plus de l’humiliation vécue vendredi face au Bayern Munich (8-2)

en quart de finale de la Ligue des champions UEFA ainsi que la perte du titre de champion d’Espagne en faveur du Real Madrid, un autre problème et non des moindres vient de surgir et s’ajouter aux difficultés que rencontre le club. Lionel Messi, la star de l’équipe, aurait désormais l’intention de mettre fin à son séjour du côté du Camp Nou.

En effet, la Cadena COPE affirme ce samedi que l’entourage du génie argentin serait extrêmement remonté après l’incroyable déconvenue du Barça en C1. Le sextuple Ballon d’Or, en discussion pour une prolongation, exigerait de grands changements au sein du club et menacerait de partir si la direction ne prenait pas des décisions immédiates.

Attendre 2021 ou non ?

Il convient de rappeler que Lionel Messi dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de quitter le club Barcelone gratuitement à l’été 2021. Une question se pose alors: attendra-t-il encore un an ? Les médias espagnols imaginent mal un départ de « La Pulga » sur un coup de tête dès cet été. Mais son moyen de pression pourrait bien accélérer les prises de décisions.

Quitter une maison après y avoir passé quinze saisons de sa riche carrière ne serait pas indécent, a fortiori si la demeure se trouve en ruines. Ce scénario est donc envisageable et il risque de faire encore plus mal aux chauvins supporters catalans qu’un cinglant 2-8 en quart de finale de la « coupe au grandes oreilles »…