Débat avec Amadou Ba : Zahra Iyane Thiam charge (encore) Sonko

Zahra Iyane Thiam n’a pas tardé à répondre au Premier ministre, Ousmane Sonko, après sa sortie contre Amadou Ba. Soutien du candidat arrivé deuxième en position lors de la dernière présidentielle, l’ancienne Directrice générale de l’ASEPEX tance le chef du gouvernement.

« Vous avez été grandement surpris par l’acceptation de votre invitation à un débat public par le candidat de la coalition JÀMM AK NJARIÑ. Votre publication est la mise à nu ultime de ce que vous avez vous-même avoué au monde entier et au peuple sénégalais, lors de votre prestation à l’Arena. Tel un gladiateur sans glaive, vous manipulez et fabulez pour avancer. Monsieur le PM, donnez les éléments et avançons, sans dérobade ni raillerie. Le Sénégal vous observe et se désole chaque jour un peu plus. J’espère ardemment que vous ne ferez pas subir à ce débat, auquel vous avez appelé Amadou Ba, le même sort que celui de la DPG. Amadou Ba est Maître de son agenda », a-t-elle écrit sur X.