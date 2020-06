Déboulonner la statue Faidherbe : Pr Abdoul Aziz Kébé en phase avec le mouvement

Invité de l’émission Grand Jury, le Pr Abdou Aziz Kébé se dit être en phase avec le mouvement qui appelle à déboulonner la statue de Faidherbe à Saint-Louis.

« Pas seulement, parce que l’esclavage, la traite négrière et la colonisation font partie de notre histoire. Mais telle qu’on la raconte, est-ce que c’est notre histoire qu’on raconte ou c’est l’histoire du colonisateur. C’est l’histoire de ce dernier qu’on raconte et qu’on célèbre », martèle le Délégué Général au pèlerinage à la Mecque sur la Rfm.

Avant de rajouter : « notre histoire, c’est la souffrance, c’est l’injustice, c’est une négation de note dignité humaine. On ne peut pas raconter cette histoire qui est la notre dans ses dimensions que nous ressentons et qui son objectives. Ce n’est pas seulement de l’émotion. C’est la vérité…Je pense qu’il est temps que nous racontions même notre histoire. Ca ne veut pas dire que nous nous en prenions aux occidentaux parce que cette histoire qui est la notre, ceux qui l’ont fait ne sont plus vivants. Je soutiens ce mouvement »dit-il.

Et pour lui, « ce n’est pas une question de déboulonner ce monument, il faut décoloniser comment on raconte l’histoire. Il faut la raconter telle qu’elle s’est passée, comment nous l’avons ressenti, comment nous avons été ramenés à un rang inférieur par rapport à l’humanité… »., conclut-il.