Décès de Bouba Diop : L’hommage de Pape Madické Diop…

Les sénégalais et les africains ont été plongés dans l’émoi en apprenant le décès tragique de notre jeune frère Pape Bouba DIOP, ancien international de football.

Son nom restera à jamais gravé dans la mémoire collective comme le premier buteur de l’histoire de notre pays à la coupe du monde. C’était en 2002 à Séoul. Nous lui devons ce moment d’extase, de fierté et de dignité qui l’a élevé et fait entrer au Panthéon de notre imaginaire collectif.

Il a écrit l’histoire pour le Sénégal et pour une ville d’histoire, Rufisque. Il est des nôtres.

A ses parents et amis de Rufisque et d’ailleurs, au monde du football et plus particulièrement à la génération exceptionnelle de 2002, j’exprime, au nom de tous les miens, ma profonde compassion et mon infinie tristesse.

Qu’Allah, SWT, l’accueille en Son Paradis Eternel !

Dr Pape Madické DIOP