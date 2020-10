Décès de Moctar Kébé : Mame Boye Diao présente ses condoléances aux koldois

Kolda vient de perdre un de ses plus illustres fils. En effet notre papa, le Ministre Maire Moctar KEBE est parti rejoindre le Seigneur après avoir servi loyalement le Sénégal dans de prestigieuses fonctions diplomatiques et dans le gouvernement. Nous autres koldois avons pu bénéficier de son leadership et de son implication au quotidien pour rehausser le flambeau de notre chère cité. Nous fils de doumassou avons perdu un père, un confident, un complice et un fervent défenseur de notre cause. C’est ce pilier qui est parti ce lundi, jour béni de l’islam. Nous nous recueillons en ces moments pénibles, prions Allah de l’accueillir dans son paradis céleste et nous engageons à perpétuer son œuvre pour que Kolda à jamais puisse briller dans le panthéon des grandes villes du Sénégal », a écrit Mame Boy Diao.