Décès de Ndiaye PAI : Abdoulaye Mamadou Guissé rend hommage à la mémoire audiovisuelle du libéralisme

La banalisation de la mort est devenue la marque déposée de la Covid-19…par Abdoulaye Mamadou Guissé

Même si certaines pertes sont indirectement liées à ce contexte appelé » Mbass » il est manifestement établi que le monde traverse une épreuve plus difficile et plus que jamais insaisissable dans la recherche des solutions face à la mort, ce spectre sans yeux sans cœur et toujours prête à frapper dans tous les sens.

Mes condoléances à ma famille , les libéraux et wadistes éternels face à la perte prématurée du » Grand Ndiaye PAI » la bibliothèque du PDS et mémoire audiovisuelle du liberalisme sénégalais.

Mes condoléances au président Abdoulaye Wade à qui je prie et souhaite longue vie .

Que paradis firdawssi soit la demeure éternelle de Ndiaga Ndiaye , dit Ndiaye PAI.

Pour le parti politique Mcss Fulla ak Fayda.

Le président

Abdoulaye Mamadou Guissé