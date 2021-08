Décès de Ndiaga Ndiaye PAI : Le PDS rend hommage à la bibliothèque du parti

Adieu, Ndiaye Pai

Il mérite tous les honneurs du Pds. Ce parti à qui il a tout donné jusqu’à son dernier souffle. Jusqu’à la dernière tierce de sa vie, il a respiré pour le Président Wade.

Notre maître en politique doit avoir le coeur meurtri. Ndiaye Pai était plus qu’un militant engagé, il était la bibliothèque du parti. Son départ va laisser un grand vide tellement le rôle joué par notre frère était grandiose.

A sa femme et à ses enfants, je présente mes sincères condoléances. Au Président Wade et à notre candidat Karim Wade, je leur présente mes condoléances les plus attristées. Je sais qu’ils sont touchés au plus profond d’eux même.

Ndiaye, certes vous êtes parti à tout jamais mais vous resterez toujours auprès de nous car vous aviez été de tous les combats du Pds. Repose en paix auprès du prophète Mouhamed (Psl) et de ton guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba.

Aminata Sakho

Présidente du Mouvement Karim Président