Décès de Rudy Gomis : Les condoléances de Mankeur Ndiaye

Le mythique orchestra Baobab perd encore un de ses leads vocaux en la personne de Rudy Gomis qui a été rappelé à Dieu ce mercredi 27 avril 2022. Réagissant à cet événement malheureux, Mankeur Ndiaye a présenté ses condoléances.

« Mes condoléances émues à la famille du talentueux Rudy GOMIS du grand et éternel orchestra Baobab Gouye Gui qui vient de nous quitter. Plus de 50 ans de musique! A Charlie, Mountaga et autres du rang aussi bons et talentueux, toute ma compassion », a-t-il écrit sur Twitter.