Législatives : Le PDS se lance dans la campagne et exige le retour de Karim Wade

Les élections législatives seront âprement discutées entre les différents candidats. Comme lors des locales, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est à fond dans ces joutes électorales. Ce mercredi, le parti de Me Abdoulaye Wade a procédé à l’installation de son directoire de campagne. Cette équipe aura la lourde tâche de faire le tour du Sénégal pour redorer le blason des libéraux à l’Assemblée nationale.

Le PDS entre dans la course aux législatives. Ce mercredi, le mythique parti a procédé à l’installation de son directoire de campagne. Face à la presse, Mamadou Lamine Thiam a réitéré le souhait du PDS de retourner au Palais. « La cérémonie d’aujourd’hui constitue, pour notre parti, une étape importante dans le processus de reconquête du pouvoir engagé depuis 2012. Notre volonté de retourner au pouvoir en 2024 n’a jamais été aussi manifeste. Ces élections législatives de 2022 en constituent une étape intermédiaire importante», a-t-il déclaré devant des militants surexcités.

Pour se faire, le PDS devra laisser ses marques aux législatives. Et cela, le directeur de campagne en est conscient. D’ailleurs il a appelé tous les libéraux à l’union. «Nous demandons à tous les militants et toutes les militantes de rester mobiliser comme ils savent bien le faire et d’occuper le terrain en permanence pour que nous puissions atteindre notre objectif de redorer le blason de l’assemblée nationale et lui redonner ses lettres de noblesses», a rajouté M. Thiam.

Le PDS qui déplore ce qui se passe actuellement à l’hémicycle promet de faire le ménage. Et pour y arriver, le parti de Wade ne rejette pas l’idée d’une alliance avec d’autres partis et coalitions.

En perspectives des élections législatives, le PDS va présenter dans les jours à venir son programme de campagne et pré campagne. Et le PDS s’est fixé comme objectif d’avoir 200.000 signatures au parrainage.

Comme dans tous les rassemblements des libéraux, le spectre de Karim Wade a plané sur la cérémonie. Tous les orateurs ont interpellé le Président Macky Sall sur la situation de leur leader. Si on en croit Woré Sarr, une grande marche sera tenue pour exiger la libération du prince exilé au Qatar.

Plus radicaux, les jeunes libéraux optent pour le rapport de force. Pour Franck Daddy Diatta, s’ils veulent que leur leader reviennent au Sénégal, ils doivent impérativement imposé le rapport de force au chef de Etat. Car, selon, lui c’est le seul langage que Macky Sall connaisse. «Karim est la seule alternative pour sauver le pays», déclare-t-il.

Aliou Ngom pour Xibaaru