Décès de Samba Sall : Cheikh Ndiaye recadre le journaliste Adama Gaye

Décès du juge Samba Sall : Adama Gaye est tout simplement un imbécile ! Le Sénégal n’a pas besoin de profils comme lui…Par Cheikh Ndiaye

Des amis et conseillers m’ont demandé et même supplié de ne point réagir à la sortie d’Adama Gaye, mais je n’ai vraiment pas pu me taire suite à son témoignage sur le défunt doyen des juges Samba Sall ( Paix à son âme) qui est d’une ignominie infrahumaine. Qu’arrive-t-il à Adama Gaye pour agir de la sorte ? Que se passe t-il dans le cœur de cet individu, devenu impassible ? Adama Gaye est simplement un imbécile, disons le bien ! Le destin implacable s’exercera d’une façon ou d’une autre, sur chacun de nous, et les wolofs le traduisent en des termes assez beaux et chargés à la fois :<< dé dou dias >>. Quel que soit ce qui a pu l’opposer à la loi, au point qu’une décision de justice soit prise à votre encontre , ne doit être personnelle ou personnalisé, au point d’être évoqué à titre posthume, allant même jusqu’en a vouloir jusqu’à sa tombe, au doyen , est simplement dégradant, inhumain, vil et pas du tout sénégalais. Même Guy M Sagna a su raison garder, en positivant son témoignage, en dépit de tout ce qui a pu en un moment, l’opposer à la justice au point qu’il croisa sur son chemin, le juge Samba Sall. Voilà pourquoi personnaliser les débats, est dangereux. Derrière les.décisions de justice , se trouvent des.hommes, des sénégalais comme.nous tous , qui disent le droit, selon la.règle de la loi. Attention donc aux jugements (excessifs) en de pareilles circonstances. Comprenons aussi, qu’il n’est pas.permis à l’homme public de tout dire , et surtout n’importe comment. Les.sénégalais doivent réagir et.condamner jusqu’à la dernière énergie, cette montée des périls, où certains énergumènes de la classe Adama Gaye veulent formater un homosénegalensis , aux antipodes de nos valeurs cardinales .

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal