Décès de Sega Sakho : Les condoléances du ministre des Sports

Condoléances de Mme le Ministre Khady Diène GAYE suite au décès de M. Sega Sakho, ancien international de football sénégalais.

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de M. Séga Sakho, ancienne gloire du football sénégalais, survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2024. Le Sénégal perd une figure emblématique de son sport, qui a contribué à la mise en lumière de notre championnat local tout en apportant de nombreuses satisfactions à la Nation.

M. Séga Sakho a su porter haut les couleurs du Sénégal, notamment au sein de l’équipe nationale, dont il fut l’un des dignes représentants. Il a également marqué l’histoire de clubs prestigieux tels que l’US Gorée, la Linguère, la Jeanne d’Arc, et l’ASC Jaraaf de Dakar, se distinguant par son talent, son professionnalisme et sa passion du sport. Au nom du Chef de l’État S.E.M. Bassirou Diomaye FAYE, du Premier Ministre Ousmane SONKO, ainsi que de l’ensemble des membres du gouvernement, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, et à l’ensemble de la grande famille du football sénégalais.

Que son âme repose en paix, et que son héritage sportif continue d’inspirer les générations futures.

Khady Diène Gaye Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.