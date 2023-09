Décès de Serigne Saliou Touré…Les hommages des responsables politiques

Le représentant du khalife général des mourides à Thiès, Serigne Saliou Touré est décédé dans la nuit du vendredi. Thiès vient de perdre un grand Erudit du Coran, icône de la Communauté mouride. Il a marqué la ville de Thiès en tant que Pilier de l’apprentissage du Coran et les enseignements de Serigne Touba. Le groupe Thiès info présente ses condoléances à sa famille, la communauté mouride et la Oumah islamique.

Le Président du parti Rewmi, Idrissa Seck, dit avoir appris avec tristesse le décès du saint homme. « Emu d’apprendre le rappel à Dieu de Serigne Saliou Touré, un homme généreux, éducateur et pacificateur à Thiès », a déclaré l’ancien Premier ministre, qui a présenté ses condoléances attristées à sa famille, au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et à tous les Thiessois .

L’honorable député et président du parti de La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a laissé entendre que « Serigne Saliou Touré était de ces hommes dont on peut dire avec certitude qu’ils respiraient et pensaient ardemment à Dieu, en tout moment. Il avait une parole rare. C’était un véritable ascète. Il portait des habits simples comme ses maîtres, et dormait à même le sol, alors que ses livres reposaient sur son lit et ses meubles. Nulle trace de vanité en lui. Son visage rayonnait toujours de sérénité. C’est pour toutes ces raisons que je l’aimais beaucoup et je crois qu’il me le rendait bien ».

Pour sa part, le Ministre Yankhoba Diattara, Directeur de Cabinet du Président Idrissa Seck, lui, a affirmé : « Le Sénégal vient de perdre un saint homme, un guide religieux d’une dimension rare, en la personne de Serigne Saliou Touré. Thiès perd une bibliothèque, un sage et une lumière. Je perds un Père, un grand Ami, un Guide ».