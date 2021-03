Décès de Thione…Dr Massamba Guèye rend hommage au maître de la parole

Je viens d’apprendre le décès de Thione Seck ce 14 mars 2021. (Il était) artiste, compositeur, auteur et interprète, leader du Raam Daam. Bilaay àdduna bii jeex na ba noppi ! Alors Thione ne finira pas son projet musical continental. Son répertoire est immense et il a chanté tous les thèmes sociaux, politiques, religieux et la nature !

Maître incontesté dans l’art lyrique, virtuose à la voix exceptionnelle, Thione Seck a innové le fond et la forme de la musique sénégalaise voire africaine. Autant à l’aise dans la musique traditionnelle que moderne, Thione Seck a mis en orbite des ténors, artistes, aujourd’hui incontournables de Mapenda à Waly Seck en passant Assane Ndiaye, Ousmane Seck entre autres.

« Jën yu mag yi jeex nañu yaboy bee fi des te ku giiroo di nga fot » (les poissons nobles sont épuisés, il ne restent que les allaches et celui qui s’en empiffre aura leurs arêtes au travers de la gorge), chantait-il ! Quelle belle métaphore, éternelle et actuelle, en ce mars 2021 de tensions et d’invectives. Quelle leçon de vie à ceux qui s’arc-boutent à des privilèges et des richesses, à ceux qui se salissent mutuellement la réputation à cause d’idéologies et d’egos surdimensionnés.

Merci Thione mu Diagga d’avoir servi la culture avec autant de talent et d’engagement ! Mes condoléances à ta famille et à la Nation sénégalaise et à l’Afrique.

Salut artiste ! Repose en paix doyen « Papa Thione », notre fils Waly Seck tient haut le flambeau!

Paix à ton âme .

Dr Massamba Guèye