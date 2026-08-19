Décès d’Idrissa Sow en Espagne : Boubacar Sèye interpelle le président pour le rapatriement du corps

Décédé lundi à Úbeda, dans la province de Jaén, Idrissa Sow, ressortissant sénégalais établi en Espagne depuis trois ans et demi, laisse derrière lui une épouse et quatre enfants à Dakar Bango. Face aux difficultés liées au rapatriement de sa dépouille, Boubacar Sèye, président de Horizon Sans Frontières, appelle les autorités sénégalaises et la diaspora à se mobiliser.

La communauté sénégalaise d’Espagne est en deuil après le décès d’Idrissa Sow, survenu lundi à Úbeda, dans la province de Jaén. Âgé de 50 ans, le défunt, né en 1976, résidait en Espagne depuis environ trois ans et demi. Il était marié et père de quatre enfants, qui vivent à Dakar Bango, dans la région de Saint-Louis.

Alors que la famille fait face à cette douloureuse épreuve, la question du rapatriement de la dépouille vers le Sénégal constitue désormais une préoccupation majeure. C’est dans ce contexte que Boubacar Sèye, président de l’organisation Horizon Sans Frontières (HSF), lance un appel au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Boubacar Sèye invite le président de la République à apporter une assistance à la famille du défunt afin de faciliter le retour de la dépouille au Sénégal. Il estime que la solidarité nationale doit pouvoir s’exprimer dans ces circonstances particulièrement difficiles.

L’objectif est de permettre à Idrissa Sow de rejoindre sa terre natale et d’être inhumé auprès des siens, dans la dignité, tout en soulageant une famille déjà éprouvée par la disparition de l’un des siens.

Pour Horizon Sans Frontières, cette situation rappelle également les difficultés auxquelles peuvent être confrontées certaines familles sénégalaises de la diaspora lorsqu’un décès survient à l’étranger et qu’il faut organiser le rapatriement d’une dépouille.

Au-delà de l’intervention des pouvoirs publics, Boubacar Sèye appelle également à une mobilisation de la communauté sénégalaise établie en Espagne.

Les associations, dahiras, organisations communautaires ainsi que toutes les personnes de bonne volonté sont invitées à apporter leur soutien à la famille d’Idrissa Sow. Cette mobilisation pourrait contribuer à couvrir les frais liés au rapatriement et à accompagner les proches du défunt dans les différentes démarches administratives.

Dans cet élan de solidarité, Horizon Sans Frontières souhaite que la diaspora puisse se mobiliser rapidement afin de permettre à la famille de traverser cette épreuve dans les meilleures conditions possibles.

Derrière cet appel se trouve une famille endeuillée, composée notamment d’une épouse et de quatre enfants restés au Sénégal. Pour les proches, le rapatriement du corps représente une étape essentielle du processus de deuil.