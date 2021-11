Côte d’Ivoire : Déclaré mort en 2010, il réapparait en 2021 et réclame sa femme à son frère cadet

Porté disparu depuis 2010 et déclaré mort par les siens, l’aîné de la famille Doumbia, a fait son retour à Dioulabougou à Divo où il avait laissé sa femme et ses deux enfants. Pendant son absence prolongée, sa famille a donné sa femme en mariage à son frère cadet. Problème ! Le ‘’revenant’’ réclame aujourd’hui sa dulcinée après son retour.

A Divo, les Doumbia sont actuellement embarrassés. Après avoir organisé les obsèques de l’ainé de la famille Doumbia, porté disparu en 2010, et donné sa ‘’veuve’’ en mariage au frère cadet, voilà que le ‘’revenant’’ réapparait en ce mois de novembre à Divo, précisément au quartier Dioulabougou. Après son retour, il réclame sa femme à son frère cadet qui, entre temps, a eu deux autres enfants avec elle.

A en croire Soir Info qui livre cette information, l’ainé de la famille Doumbia, porté disparu depuis 2010 n’a donné aucun signe de vie. Nous étions dans la période de la crise postélectorale. Après plusieurs années d’attente, la famille conclut à son décès. Pour les Doumbia, l’aîné a été tué dans la grave crise postélectorale.

Cette famille organise même des cérémonies et funérailles et tient un conseil au cours duquel la ‘’veuve’’ et ses deux ‘’orphelins’’ sont confiés au frère cadet de Doumbia. Autrement dit, le frère cadet doit épouser la femme de son grand frère porté disparu depuis 10 ans. La ‘’veuve’’ n’y voit aucun inconvénient et le mariage est célébré dans la pure tradition.

De cette union, naissent deux autres enfants. Désormais, le frère cadet doit prendre soin des deux ‘’orphelins’’ et des deux enfants issus de son union avec la femme de son aîné.

A la surprise générale, en novembre 2021, le grand frère déclaré mort réapparait. Certains criaient au fantôme quand d’autres pleuraient de joie. Passée l’émotion, le ‘’revenant’’ est sous le feu roulant des questions de la famille. Où était-il durant tout ce temps ? Pourquoi n’a-t-il pas donné de ses nouvelles ?

Pour sa défense, il déclare qu’il était dans un pays de la sous-région. Et pour son retour, il veut reprendre sa femme. La famille est embarrassée. Mais selon les sources du confrère, la femme ne voudrait plus revenir avec son ancien mari qui l’a abandonnée pendant plus de 10 ans.

