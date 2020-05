Déconfinement…Les morts explosent en France le dimanche

L’épidémie a tué en France 96 personnes le samedi 16 mai… Mais on a compté dimanche 17 mai 483 morts en France en 24h…une explosion de plus de 300 morts en 24h…Et cela est-il dû au déconfinement ?

L’augmentation est la plus importante de ces dernières semaines et est essentiellement due aux décès en Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+429 par rapport à samedi, contre +54 à l’hôpital). En revanche, les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent de baisser.

Dans son communiqué, la Direction générale de la Santé alerte sur le fait que l’épidémie de Covid-19 active et que le virus circule toujours en France :

« Nous devons donc rester prudents et respecter toutes les mesures barrière, dont le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale d’un mètre ne peut être respectée

Les personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie, ayant plus de 65 ans ou atteintes d’une pathologie chronique (maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, pathologie respiratoire chronique, cancer évolutif…), présentant une immunodépression ou les femmes enceintes, au cours du troisième trimestre de grossesse, doivent être encore plus prudentes, se protéger et éviter tout contact non nécessaire. Dès les premiers signes évocateurs de la maladie COVID-19, même bénins, consultez rapidement un médecin. Si un test virologique RT-PCR vous est prescrit, faites-le sans délai, le résultat doit vous être rendu en 24 heures ».